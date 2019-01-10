Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-6 Ocak 2019 tarihinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Çeyrek Final 2. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 6 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.
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Cezalılar ve cezaları şöyle:
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
BAF ÜLKÜ YURDU
|
METİN MELDA
|
1 MAÇ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
|
YUSUF AKMANDOR
|
3 MAÇ
|
DEĞİRMENLİK SK
|
RECEP DAL
|
1 MAÇ
|
KARŞIYAKA ASK
|
ENVER EREN ÇAĞLAYAN
|
1 MAÇ
|
BİNATLI YSK
|
BURAK CAYMAZ
|
3 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
ALPER BABA
|
3 MAÇ
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|
HÜSEYİN GÖKHAN ESER
|
2 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
CEMİL BESİM
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
EMRE AKBELLİ
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
İSLAM ZARARSIZ
|
MARAŞ GSK
|
BARIN BOZAK
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
SADİ ESENTAN
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
EMRE NAZİK
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK