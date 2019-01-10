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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-6 Ocak 2019 tarihinde oynanan U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi Çeyrek Final 2. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 6 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.

Cezalılar ve cezaları şöyle:

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

BAF ÜLKÜ YURDU

METİN MELDA

1 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

YUSUF AKMANDOR

3 MAÇ

DEĞİRMENLİK SK

RECEP DAL

1 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

ENVER EREN ÇAĞLAYAN

1 MAÇ

BİNATLI YSK

BURAK CAYMAZ

3 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

ALPER BABA

3 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

HÜSEYİN GÖKHAN ESER

2 MAÇ

  4 SARI KART NEDENİYLE CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

CEMİL BESİM

BOSTANCI BAĞCIL SK

EMRE AKBELLİ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

İSLAM ZARARSIZ

MARAŞ GSK

BARIN BOZAK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

SADİ ESENTAN

YENİBOĞAZİÇİ DSK

EMRE NAZİK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

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