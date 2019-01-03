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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 15 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 2 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 27 Aralık 2018 - 30 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                                                               

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

LEFKE TSK

RAHMİ ÇELİK

3 MAÇ

GİRNE HALK EVİ

WILLIAM BORIS HAMADOU

1 MAÇ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

REMZİ BETMEZOĞLU

1 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

MERT ALİ DEMİR

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

BEKİR BİLGİ

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

OĞUZHAN GÜDER

1 MAÇ

MORMENEKŞE GB

CAN ÖZSOY

1 MAÇ

MORMENEKŞE GB

BERK HÜDAOĞLULARI

3 MAÇ

MORMENEKŞE GB

MEHMET SAKALLI

1 MAÇ

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

İSMAİL TIRLIK

1 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

MERT AKAMAN

1 MAÇ

MESARYA SK

ÜNER HUMMALOĞLU

1 MAÇ

BOSTANCI BAĞCIL SK

MEHMET GÜLERYÜZ

2 MAÇ

BOSTANCI BAĞCIL SK

KEMAL YILMAZOĞLU

2 MAÇ

YALOVA SK

YUSUF ALTINBAŞ

1 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

ESENTEPE KKSK

BERKAN ARSLAN

3 MAÇ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

BAYRAM DAĞGÜL

1 MAÇ

               4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

İBRAHİM SALIN

DÜZKAYA KOSK

ULAŞ CANDANAL

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

VAKKAS KAYNARCA

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

AHMET KARLANKUŞ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

ÇAĞLAR TOKLU

CİHANGİR GSK

MİKAİL SİVRİ

CİHANGİR GSK

DOĞAN IŞIKER

CİHANGİR GSK

SEMİH ÜNALDI

LEFKE TSK

BOTANLE BİDEMİ BAMİGBELU

LEFKE TSK

MENTEŞ MERTKAYA

GÖNYELİ SK

DİYAR AVAĞ

GÖNYELİ SK

ERTU GAZİ

KARŞIYAKA ASK

OKAN GÖKTÜRK

MESARYA SK

CAN ÖZBİLEN

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

MURAT  KÖSE

GİRNE HALK EVİ

EMRE MUTLU

ESENTEPE KKSK

ARDA ÖNER

YENİCAMİ AK

MERT ATEŞ

HAMİTKÖY ŞHSK

SAMET ŞİMŞEK

OZANKÖY SK
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