Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.
Oynanan maçlar sonucunda 15 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 2 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 27 Aralık 2018 - 30 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
LEFKE TSK
|
RAHMİ ÇELİK
|
3 MAÇ
|
GİRNE HALK EVİ
|
WILLIAM BORIS HAMADOU
|
1 MAÇ
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
REMZİ BETMEZOĞLU
|
1 MAÇ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|
MERT ALİ DEMİR
|
1 MAÇ
|
ÇANAKKALE TSK
|
BEKİR BİLGİ
|
1 MAÇ
|
ÇANAKKALE TSK
|
OĞUZHAN GÜDER
|
1 MAÇ
|
MORMENEKŞE GB
|
CAN ÖZSOY
|
1 MAÇ
|
MORMENEKŞE GB
|
BERK HÜDAOĞLULARI
|
3 MAÇ
|
MORMENEKŞE GB
|
MEHMET SAKALLI
|
1 MAÇ
|
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|
İSMAİL TIRLIK
|
1 MAÇ
|
KARŞIYAKA ASK
|
MERT AKAMAN
|
1 MAÇ
|
MESARYA SK
|
ÜNER HUMMALOĞLU
|
1 MAÇ
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
MEHMET GÜLERYÜZ
|
2 MAÇ
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
KEMAL YILMAZOĞLU
|
2 MAÇ
|
YALOVA SK
|
YUSUF ALTINBAŞ
|
1 MAÇ
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
TAKIM
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL
|
CEZA
|
ESENTEPE KKSK
|
BERKAN ARSLAN
|
3 MAÇ
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
BAYRAM DAĞGÜL
|
1 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
İBRAHİM SALIN
|
DÜZKAYA KOSK
|
ULAŞ CANDANAL
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|
VAKKAS KAYNARCA
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|
AHMET KARLANKUŞ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|
ÇAĞLAR TOKLU
|
CİHANGİR GSK
|
MİKAİL SİVRİ
|
CİHANGİR GSK
|
DOĞAN IŞIKER
|
CİHANGİR GSK
|
SEMİH ÜNALDI
|
LEFKE TSK
|
BOTANLE BİDEMİ BAMİGBELU
|
LEFKE TSK
|
MENTEŞ MERTKAYA
|
GÖNYELİ SK
|
DİYAR AVAĞ
|
GÖNYELİ SK
|
ERTU GAZİ
|
KARŞIYAKA ASK
|
OKAN GÖKTÜRK
|
MESARYA SK
|
CAN ÖZBİLEN
|
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
|
MURAT KÖSE
|
GİRNE HALK EVİ
|
EMRE MUTLU
|
ESENTEPE KKSK
|
ARDA ÖNER
|
YENİCAMİ AK
|
MERT ATEŞ
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
SAMET ŞİMŞEK
|
OZANKÖY SK