Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 15 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 2 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 27 Aralık 2018 - 30 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: