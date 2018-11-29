Cezalılar ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Mağusa Türk Gücü - Yenicami maçında kırmızı kart gören Yenicami futbolcusu Oladele, 2 maçla cezalandırıldı.
Oynanan maçlar sonucunda 9 futbolcu kırmızı kart sonucu ceza alırken, 4 yönetici, antrenör veya kulüp personeli ihraç ve benzeri sebepler dolayısıyla cezalı duruma düştü. 17 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1 maç ceza aldı.
23 Kasım 2018 - 26 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Lefke
|
Yakup Esmeraslan
|
1 maç
|
Yenicami
|
Oladele Oshobe
|
2 maç
|
Doğan Türk Birliği
|
Mustafa Batuhan Akçay
|
1 maç
|
Karşıyaka
|
Mehmet Gürpınar
|
2 maç
|
Yonpaş Dumlupınar
|
Mustafa Çelik
|
1 maç
|
Mesarya
|
Ferhat Oğlak
|
1 maç
|
Akova Vuda
|
Burak Okur
|
3 maç
|
Ozanköy
|
Mehmet Bayraktar
|
3 maç
|
Ozanköy
|
Yusuf İnce
|
1 maç
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
Takım
|
Antrenör / yönetici/personel
|
CEZA
|
Çetinkaya
|
Mehmet Doğu Özdağ
|
1 maç
|
Yalova
|
Murat Arslan
|
1 maç
|
Mağusa Türk Gücü
|
Batu Seyis
|
1 maç
|
Yenicami
|
Murat Kürşat Karakuş
|
1 maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
Ramadan Ağdaç
|
Küçük Kaymaklı
|
Mehmet Neşe
|
Binatlı
|
Allen Adenıyı Assogba
|
Lefke
|
İsmail Soydan
|
Yalova
|
Mehmet Kaygısız
|
Gençlik Gücü
|
Serkan Önet
|
Çetinkaya
|
Hüseyin Konyalıoğlu
|
Karşıyaka
|
Cevdet Çağer
|
Karşıyaka
|
İbrahim Halil Karadal
|
Türk Ocağı Limasol
|
Oğuzhan Güder
|
Çanakkale
|
Rıdvan Doymaz
|
Mormenekşe
|
Hüseyin Can Uğurelli
|
Gönyeli
|
Emre İmam
|
Mormenekşe
|
Recep Tayyip Erduran
|
Karşıyaka
|
Mahmut Önay
|
Göçmenköy
|
Candy Augustıne Agbane
|
Lefke
|
Sedat Toprak
|
Düzkaya