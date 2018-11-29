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Cezalılar ve cezaları açıklandı

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KTFF Disiplin Kurulu 10.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıklarken, Mağusa Türk Gücü - Yenicami maçında kırmızı kart gören Yenicami futbolcusu Oladele, 2 maçla cezalandırıldı

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Cezalılar ve cezaları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Mağusa Türk Gücü - Yenicami maçında kırmızı kart gören Yenicami futbolcusu Oladele, 2 maçla cezalandırıldı.

Oynanan maçlar sonucunda 9 futbolcu kırmızı kart sonucu ceza alırken, 4 yönetici, antrenör veya kulüp personeli ihraç ve benzeri sebepler dolayısıyla cezalı duruma düştü. 17 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1 maç ceza aldı. 

23 Kasım 2018 - 26 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:     

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

Lefke

Yakup Esmeraslan

1 maç

Yenicami

Oladele Oshobe

2 maç

Doğan Türk Birliği

Mustafa Batuhan Akçay

1 maç

Karşıyaka

Mehmet Gürpınar

2 maç

Yonpaş Dumlupınar

Mustafa Çelik

1 maç

Mesarya

Ferhat Oğlak

1 maç

Akova Vuda

Burak Okur

3 maç

Ozanköy

Mehmet Bayraktar

3 maç

Ozanköy

Yusuf İnce

1 maç

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

Takım

Antrenör / yönetici/personel

CEZA

Çetinkaya

Mehmet Doğu Özdağ

1 maç

Yalova

Murat Arslan

1 maç

Mağusa Türk Gücü

Batu Seyis

1 maç

Yenicami

Murat Kürşat Karakuş

1 maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

Ramadan Ağdaç

Küçük Kaymaklı

Mehmet Neşe

Binatlı

Allen Adenıyı Assogba

Lefke

İsmail Soydan

Yalova

Mehmet Kaygısız

Gençlik Gücü

Serkan Önet

Çetinkaya

Hüseyin Konyalıoğlu

Karşıyaka

Cevdet Çağer

Karşıyaka

İbrahim Halil Karadal

Türk Ocağı Limasol

Oğuzhan Güder

Çanakkale

Rıdvan  Doymaz

Mormenekşe

Hüseyin Can Uğurelli

Gönyeli

Emre  İmam

Mormenekşe

Recep Tayyip Erduran

Karşıyaka

Mahmut Önay

Göçmenköy

Candy Augustıne Agbane

Lefke

Sedat Toprak

Düzkaya
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