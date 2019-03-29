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Cezalılar ve cezaları açıkladı

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Cezalılar ve cezaları açıkladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 22-25 Mart 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 7 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 1 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı. Alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                                                         

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

BAHADIR GÖÇBEN

1 MAÇ

BİNATLI YSK

ERAY YEŞİLYAYLA

2 MAÇ

DÜZKAYA KOSK

OĞUZHAN DEMİR

1 MAÇ

HAMİTKÖY ŞHSK

YAŞAR GÜLER

1 MAÇ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

EMRE AKBELLİ

3 MAÇ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

DOĞUŞ ÖZER

3 MAÇ

GÖÇMENKÖY İYSK

MEHMET AYGÖRMEZ

3 MAÇ

YILMAZKÖY SK

ZEYDAN ERBOLAT

2 MAÇ

DÖRTYOL SK

MUSTAFA BATULAR

1 MAÇ

GÜVERCİNLİK İYSK

BARIŞ HABEŞ KARAKIŞLA

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

REMZİ BETMEZOĞLU

TÜRK OCAĞI LİMASOL

İBRAHİM ÖKSÜZOĞLULARI

GÖNYELİ SK

SİNAN ÖĞÜT

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

EMRE OKANER

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

MEHMET GÜRPINAR

KARŞIYAKA ASK

ÖZMEN BORAZANCI

ÇANAKKALE TSK

CELAL HABEŞOĞLU

DEĞİRMENLİK SK

SAYDAM SOY

OZANKÖY SK

HASAN AKTAŞ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

ALİ NAZLIOĞLU

OZANKÖY SK

HASAN SUNGUR

ESENTEPE KKSK

İLKER TEK

GİRNE HALK EVİ

SALİH ADAKAN

HAMİTKÖY ŞHSK

CEMAL REYHAN

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

ALİ HARDALDALI

BİNATLI YSK

ARDA ÖNER

YENİCAMİ AK

MEHMET KUŞCU

DÜZKAYA KOSK

DINOPETER JUDE AIRAODION

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MURAT DELİBAŞ

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

ATTİLA TOPALOĞLU

GENÇLİK GÜCÜ TSK

CANDY AGBANE

LEFKE TSK

JOHN  OKOLI

GÖNYELİ SK

FEYZULLAH ÖZKIVANÇ

DEĞİRMENLİK SK

MICHAEL ODIBE

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ALP ERTUNGA ÇAKIROĞLU

MESARYA SK

HİCABİ DEMİR

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

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