Cezalılar ve cezaları açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 22-25 Mart 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.
Oynanan maçlar sonucunda 7 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 1 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı. Alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
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KIRMIZI KART CEZALILARI
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TAKIM
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FUTBOLCU
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CEZA
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KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
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BAHADIR GÖÇBEN
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1 MAÇ
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BİNATLI YSK
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ERAY YEŞİLYAYLA
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2 MAÇ
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DÜZKAYA KOSK
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OĞUZHAN DEMİR
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1 MAÇ
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HAMİTKÖY ŞHSK
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YAŞAR GÜLER
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1 MAÇ
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YENİBOĞAZİÇİ DSK
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EMRE AKBELLİ
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3 MAÇ
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YENİBOĞAZİÇİ DSK
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DOĞUŞ ÖZER
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3 MAÇ
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GÖÇMENKÖY İYSK
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MEHMET AYGÖRMEZ
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3 MAÇ
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YILMAZKÖY SK
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ZEYDAN ERBOLAT
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2 MAÇ
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DÖRTYOL SK
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MUSTAFA BATULAR
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1 MAÇ
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GÜVERCİNLİK İYSK
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BARIŞ HABEŞ KARAKIŞLA
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1 MAÇ
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
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FUTBOLCU
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TAKIM
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REMZİ BETMEZOĞLU
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TÜRK OCAĞI LİMASOL
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İBRAHİM ÖKSÜZOĞLULARI
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GÖNYELİ SK
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SİNAN ÖĞÜT
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L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
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EMRE OKANER
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DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
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MEHMET GÜRPINAR
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KARŞIYAKA ASK
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ÖZMEN BORAZANCI
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ÇANAKKALE TSK
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CELAL HABEŞOĞLU
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DEĞİRMENLİK SK
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SAYDAM SOY
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OZANKÖY SK
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HASAN AKTAŞ
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YENİBOĞAZİÇİ DSK
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ALİ NAZLIOĞLU
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OZANKÖY SK
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HASAN SUNGUR
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ESENTEPE KKSK
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İLKER TEK
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GİRNE HALK EVİ
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SALİH ADAKAN
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HAMİTKÖY ŞHSK
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CEMAL REYHAN
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MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
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ALİ HARDALDALI
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BİNATLI YSK
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ARDA ÖNER
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YENİCAMİ AK
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MEHMET KUŞCU
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DÜZKAYA KOSK
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DINOPETER JUDE AIRAODION
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MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
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MURAT DELİBAŞ
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L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
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ATTİLA TOPALOĞLU
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GENÇLİK GÜCÜ TSK
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CANDY AGBANE
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LEFKE TSK
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JOHN OKOLI
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GÖNYELİ SK
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FEYZULLAH ÖZKIVANÇ
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DEĞİRMENLİK SK
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MICHAEL ODIBE
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MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
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ALP ERTUNGA ÇAKIROĞLU
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MESARYA SK
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HİCABİ DEMİR
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YONPAŞ DUMLUPINAR TSK