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Cezalılar açıklandı

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Cezalılar açıklandı
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KTFF Disiplin Kurulu, geçtiğimiz gün oynanan BTM 2. Lig play off maçlarında kırmızı kart gören futbolcuların cezalarını açıkladı.

Buna göre Karadeniz 61 futbolcusu İbrahim Kurnaz ve Türkmenköy futbolcusu Raşit Gürdağ’a 1’er maç ceza verildi. KTFF Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören 3 Zümrütköy futbolcusundan Tolga Canova ve Serkan Kimyacı’yı 1’er maç, Mustafa Karabetça’yı ise 3 maç ile cezalandırdı. Bu futbolcular takım adına büyük önem taşıyan Düzova maçında forma giyemeyecekler. Zümrütköy’e beraberliğin yeteceği maçı Düzova 2 farkla kazanması durumunda BTM 1. Lige yükselecek.

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