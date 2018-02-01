Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig'de hafta sonu oynanan 16. hafta mücadeleleri sonrasında cezaları açıkladı.
Kırmızı Kart cezalıları:
1 Maç: Deniz Kibar (Ozanköy).
Antrenör ve Yönetici Cezaları:
1 Maç: Murat Kürşat Karakuş (Yenicami), Bayram Dağgül (Türk Ocağı), Koray Ozansoy (Lapta), Mehmet Öksüzoğlu (Gönyeli).
4 Sarı Kart Cezalıları:
Zübeyir Elmazoğlu, Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi), Ömer Albayrak (Gençler Birliği), Burak Sarıkaya, Remzi Dalgıç (Binatlı), Talat Dağer (Gönyeli), İsmail Uçar (Esentepe), Hasan Yanaroğlu, Serhan Aydınel, Murat Besli (Ozanköy), Mustafa Tekpınar (Baf Ülkü Yurdu), Salih Kaplan, İbrahim Okur (Akova), Ahmet Arıtaş, Mehmet Bayır (Mormenekşe), Umut Özkan (Göçmenköy), Rifat Alpay İnce (Görneç), Mustafa Çelik, Eray Akten, Berke Zorba (Dumlupınar), Eren Kandemir (Maraş), Sedat Yıldırım (Lapta), Üner Hummaloğlu (Mesarya), Mert Ateş (Gençlik Gücü), Oğuz Sonan Davutoğlu (Lefke), Faye (Çetinkaya)