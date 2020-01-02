Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-29 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası, ertelenen U21 Ligi maçları ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Raif Pehlivan Gençlik Gücü
|
1 Maç
|
EYÜP ÖZTEP Karşıyaka ASK
|
1 Maç
|
OKAN GÖKTÜRK Mesarya SK
|
1 Maç
|
MERT SEZER MTG
|
3 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCU
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
KADİR AHMET DİLEK
|
Lapta TBSK