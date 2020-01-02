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Cezalılar açıklandı

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Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-29 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan NicosiaGroup Kıbrıs Kupası, ertelenen U21 Ligi maçları ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Raif Pehlivan Gençlik Gücü

1 Maç

EYÜP ÖZTEP Karşıyaka ASK

1 Maç

OKAN GÖKTÜRK Mesarya SK

1 Maç

MERT SEZER MTG

3 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCU

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

KADİR AHMET DİLEK

Lapta TBSK
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