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Cezalılar açıklandı

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Cezalılar açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2019 tarihinde oynanan Kıbrıs Kupası 2.tur ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 2 yönetici/antrenör/personel ceza aldı.

12 Şubat 2019 - 13 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan Kıbrıs Kupası ve Digitech U15 Ligi maçları ile ilgili olarak alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

KAMİL ÖZTUGAY

2 MAÇ

GENÇLİK GÜCÜ TSK

BİROL APLAK

1 MAÇ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

DENİZ NUMAN LOKMANOĞLU

2 MAÇ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

BAHADIR GÖÇBEN

1 MAÇ

CİHANGİR GSK

SALİH SAY

2 MAÇ

GENÇLİK GÜCÜ TSK

EMRAH GÜLER

1 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

CİHANGİR GSK

HÜSEYİN AYTAÇ KARAVEZİRLER

3 MAÇ

OZANKÖY SK

RIZA ERSEVEN

1 MAÇ
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