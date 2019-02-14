Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2019 tarihinde oynanan Kıbrıs Kupası 2.tur ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 2 yönetici/antrenör/personel ceza aldı.

12 Şubat 2019 - 13 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan Kıbrıs Kupası ve Digitech U15 Ligi maçları ile ilgili olarak alınan kararlar aşağıdaki gibidir: