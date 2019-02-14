Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2019 tarihinde oynanan Kıbrıs Kupası 2.tur ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 2 yönetici/antrenör/personel ceza aldı.
12 Şubat 2019 - 13 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan Kıbrıs Kupası ve Digitech U15 Ligi maçları ile ilgili olarak alınan kararlar aşağıdaki gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
KAMİL ÖZTUGAY
|
2 MAÇ
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
BİROL APLAK
|
1 MAÇ
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
DENİZ NUMAN LOKMANOĞLU
|
2 MAÇ
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
BAHADIR GÖÇBEN
|
1 MAÇ
|
CİHANGİR GSK
|
SALİH SAY
|
2 MAÇ
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
EMRAH GÜLER
|
1 MAÇ
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI
|
TAKIM
|
ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL
|
CEZA
|
CİHANGİR GSK
|
HÜSEYİN AYTAÇ KARAVEZİRLER
|
3 MAÇ
|
OZANKÖY SK
|
RIZA ERSEVEN
|
1 MAÇ