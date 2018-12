Cezalılar açıklandı

Disiplin Kurulu verilen cezaları açıklarken 17 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. Disiplin Kurulu'nun en ağır ceza verdiği futbolcu ise Gökhan Özer oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 17 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 4 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.

Disiplin Kurulu'nun en ağır ceza verdiği futbolcu ise Hamitköy - Değirmenlik maçında kırmızı kart gören Hamitköy futbolcusu Gökhan Özer oldu.

21 Aralık 2018 - 23 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI TAKIM FUTBOLCU CEZA ÇETİNKAYA TSK FIRAT BAŞTÜRK 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK MEHMET SÖKER 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK BURAK AŞAN 1 MAÇ GİRNE HALK EVİ OĞUZHAN BEYOĞLU 1 MAÇ AKOVA VUDA TÇB HASAN YAŞINSES 1 MAÇ AKOVA VUDA TÇB BARIŞ ÖZKOL 1 MAÇ KARŞIYAKA ASK AHMET CAN TEMEL 3 MAÇ ÇANAKKALE TSK SELÇUK SERGEÇ 1 MAÇ ÇANAKKALE TSK İBRAHİM BİLGİN 3 MAÇ ÇANAKKALE TSK ÇAĞDAŞ BİRSAN 1 MAÇ OZANKÖY SK BEKİR YILDIZ 1 MAÇ HAMİTKÖY ŞHSK GÖKHAN ÖZER 3 MAÇ GÖÇMENKÖY İYSK BERKEM ATAKAN 1 MAÇ MESARYA SK MEHMET YARDIMCI 1 MAÇ DÜZKAYA KOSK EMRE BAYIRLI 1 MAÇ MORMENEKŞE GB SEDAT BATULAR 1 MAÇ YONPAŞ DUMLUPINAR TSK ALİ BAYIR 3 MAÇ ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI TAKIM ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL CEZA ÇETİNKAYA TSK KADİR HAKEL 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK FATİH BULDUK 1 MAÇ YALOVA SK MURAT ARSALAN 1 MAÇ MA YEŞİLOVA YALÇIN BARAN 1 MAÇ 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU TAKIM BERK ÖREÇ DOĞANCI SK ABDULLAH ATMA AKOVA VUDA TÇB HALİL İBRAHİM ÇOCUK HAMİTKÖY ŞHSK AHMET ÇAĞER KARŞIYAKA ASK BURAK SARIKAYA BİNATLI YSK SALİH KEMANECİLER MARAŞ GSK ÇAĞIN ALİBEY YONPAŞ DUMLUPINAR TSK MEHMET DAĞAL ÇANAKKALE TSK HÜSEYİN LAÇİN ÇANAKKALE TSK YUSUF KONDOZ YENİCAMİ AK AZİZ AKTEPE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK MEHMET ERDURAN MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK HACI ZİYA DİNTİ MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK İSMAİL HAKKI KORKMAZ MESARYA SK NİDAL GÜNSALDI GÖNYELİ SK VOLKAN TÜRÜT KARŞIYAKA ASK OLADELE OSHOBE YENİCAMİ AK HASAN ÖZÇELİK DÜZKAYA KOSK RAMAZAN ONAY SARI OZANKÖY SK

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 23/12/2018 tarihinde Bostancı Bağcıl stadında oynanan Bostancı Bağcıl S.K. – Karşıyaka A.S.K. U21 I. Lig müsabakasının birinci devresinde 3859 lisans numaralı Karşıyaka A.S.K. antrenörü Halil Arıkhan müsabaka hakemi ’ne küfrettikten sonra saldırgan hareketlerde bulunmuş, polisin engellemesinden sonra yardımcı hakeme yönelmiş ve fiili saldırı ve hakaret etmeye devam ederek tehditte bulunduğu raporlardan tespit edilmiştir. Dolayısı ile DT 35 (1) ve DT 41 (1) ve DT 44(1)’in ihlallerinden ötürü DT 35 (1) ( c), DT 41(1) ( c) ve DT 44(1) ( c) uyarınca toplam 50 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine ile birlikte soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) KTFF soruşturma merciin 24/12/2018 tarih 04/2018-2019 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilen 109919 lisans numaralı Çanakkale T.S.K. futbolcusu Yusuf Yusufoğulları ile ilgili raporları incelenmiş ve aşağıdaki kararı vermiştir. Şöyle ki;

22/12/2018 tarihinde Çanakkale Muharrem Döveç stadında oynanan Çanakkale T.S.K. ve Mesarya S.K. U21 I.Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunana 109919 lisans numaralı Yusuf Yusufoğulları müsabaka hakeminden izin almaksızın yedek kulübesini terk etmiş ve maçın son dakikalarında yine izin olmaksızın sahaya girerek oyun içerisindeki rakip takım futbolcusuna saldırmış, maçın bitiş düdüğü ile birlikte yine izinsiz olarak sahaya girerek yine aynı rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunmuş olduğu gözlemci ve hakem raporlarından tespit edilmiştir.