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Cezalılar açıklandı

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Disiplin Kurulu verilen cezaları açıklarken 17 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. Disiplin Kurulu'nun en ağır ceza verdiği futbolcu ise Gökhan Özer oldu

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Cezalılar açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 17 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 4 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.

Disiplin Kurulu'nun en ağır ceza verdiği futbolcu ise Hamitköy - Değirmenlik maçında kırmızı kart gören Hamitköy futbolcusu Gökhan Özer oldu.

21 Aralık 2018 - 23 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:         

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

ÇETİNKAYA TSK

FIRAT BAŞTÜRK

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

MEHMET SÖKER

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

BURAK AŞAN

1 MAÇ

GİRNE HALK EVİ

OĞUZHAN BEYOĞLU

1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB

HASAN YAŞINSES

1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB

BARIŞ ÖZKOL

1 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

AHMET CAN TEMEL

3 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

SELÇUK SERGEÇ

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

İBRAHİM BİLGİN

3 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

ÇAĞDAŞ BİRSAN

1 MAÇ

OZANKÖY SK

BEKİR YILDIZ

1 MAÇ

HAMİTKÖY ŞHSK

GÖKHAN ÖZER

3 MAÇ

GÖÇMENKÖY İYSK

BERKEM ATAKAN

1 MAÇ

MESARYA SK

MEHMET YARDIMCI

1 MAÇ

DÜZKAYA KOSK

EMRE BAYIRLI

1 MAÇ

MORMENEKŞE GB

SEDAT BATULAR

1 MAÇ

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

ALİ BAYIR

3 MAÇ

      ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

ÇETİNKAYA TSK

KADİR HAKEL

1 MAÇ

ÇETİNKAYA TSK

FATİH BULDUK

1 MAÇ

YALOVA SK

MURAT ARSALAN

1 MAÇ

MA YEŞİLOVA

YALÇIN BARAN

1 MAÇ

               4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

BERK ÖREÇ

DOĞANCI SK

ABDULLAH ATMA

AKOVA VUDA TÇB

HALİL İBRAHİM ÇOCUK

HAMİTKÖY ŞHSK

AHMET ÇAĞER

KARŞIYAKA ASK

BURAK SARIKAYA

BİNATLI YSK

SALİH KEMANECİLER

MARAŞ GSK

ÇAĞIN ALİBEY

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

MEHMET DAĞAL

ÇANAKKALE TSK

HÜSEYİN LAÇİN

ÇANAKKALE TSK

YUSUF KONDOZ

YENİCAMİ AK

AZİZ AKTEPE

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

MEHMET ERDURAN

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

HACI ZİYA DİNTİ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

İSMAİL HAKKI KORKMAZ

MESARYA SK

NİDAL GÜNSALDI

GÖNYELİ SK

VOLKAN TÜRÜT

KARŞIYAKA ASK

OLADELE OSHOBE

YENİCAMİ AK

HASAN ÖZÇELİK

DÜZKAYA KOSK

RAMAZAN ONAY SARI

OZANKÖY SK     

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 23/12/2018 tarihinde Bostancı Bağcıl stadında oynanan Bostancı Bağcıl S.K. – Karşıyaka A.S.K. U21 I. Lig müsabakasının birinci devresinde 3859 lisans numaralı Karşıyaka  A.S.K. antrenörü Halil Arıkhan müsabaka hakemi ’ne küfrettikten sonra saldırgan hareketlerde bulunmuş, polisin engellemesinden sonra yardımcı hakeme yönelmiş ve fiili saldırı ve hakaret etmeye devam ederek tehditte bulunduğu raporlardan tespit edilmiştir. Dolayısı ile DT 35 (1) ve DT 41 (1) ve DT 44(1)’in ihlallerinden ötürü DT 35 (1) ( c), DT 41(1) ( c) ve DT 44(1) ( c) uyarınca toplam 50 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine ile birlikte soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı  verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) KTFF soruşturma merciin 24/12/2018 tarih 04/2018-2019 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilen 109919 lisans numaralı Çanakkale T.S.K. futbolcusu Yusuf Yusufoğulları ile ilgili raporları incelenmiş ve aşağıdaki kararı vermiştir. Şöyle ki;

22/12/2018 tarihinde Çanakkale Muharrem Döveç stadında oynanan Çanakkale T.S.K. ve Mesarya S.K. U21 I.Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunana 109919 lisans numaralı Yusuf Yusufoğulları müsabaka hakeminden izin almaksızın yedek kulübesini terk etmiş  ve maçın son dakikalarında yine izin olmaksızın sahaya girerek  oyun içerisindeki rakip  takım futbolcusuna saldırmış, maçın bitiş düdüğü ile birlikte yine izinsiz olarak sahaya girerek yine aynı rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunmuş olduğu gözlemci ve hakem raporlarından tespit edilmiştir.

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