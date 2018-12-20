Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici ceza alırken, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.
14 Aralık 2018 - 17 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve 17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
BİNATLI YSK
|
YUNUS EMRE İLELİ
|
1 MAÇ
|
BİNATLI YSK
|
MEHMET KURT
|
3 MAÇ
|
ESENTEPE KKSK
|
İZZET FURKAN DEMİR
|
3 MAÇ
|
GİRNE HALK EVİ
|
SELÇUK KAYA
|
1 MAÇ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
|
MUHAMMET ENES DEMİR
|
3 MAÇ
|
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
|
ABDULLATİF YANAR
|
3 MAÇ
|
MORMENEKŞE GB
|
ASİLKAN SADIKOĞLU
|
2 MAÇ
|
KARŞIYAKA ASK
|
MUSTAFA KEMAL ATLAR
|
2 MAÇ
|
DEĞİRMENLİK SK
|
İLYAS ÖZKIVANÇ
|
3 MAÇ
|
YALOVA SK
|
AHMET ETİZ
|
3 MAÇ
|
DÜZKAYA KOSK
|
OĞUZHAN DEMİR
|
1 MAÇ
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
FUTBOLCU
|
TAKIM
|
AHMET DÖLEK
|
MARAŞ GSK
|
ÇAĞAN AYATAY
|
YALOVA SK
|
OSMAN ÇOBANOĞLU
|
AKOVA VUDA TÇB
|
CAN ÖZSOY
|
MORMENEKŞE GB
|
GÖKHAN YAZLIK
|
MARAŞ GSK
|
AHMET DUYAR
|
DEĞİRMENLİK SK
|
HÜSEYİN TAŞÇI
|
BİNATLI YSK
|
HASAN YANAROĞLU
|
OZANKÖY SK
|
OSMAN SEYHAN
|
KARŞIYAKA ASK
|
MAHMUT İNECİ
|
YALOVA SK
|
SELÇUK DİLİK
|
YALOVA SK
|
OĞUZHAN KARA
|
YENİCAMİ AK
|
ERDOĞAN KIZILÖRS
|
ÇANAKKALE TSK
|
ARSOY ŞENER
|
ÇETİNKAYA TSK
|
IKECHUKWU KENNETH NGWOKE
|
YENİCAMİ AK
|
BERAT KURTAY
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
KEMAL ÖZ
|
YALOVA SK
|
EKREM GÖK
|
MARAŞ GSK
|
CAN PAKİN
|
TÜRK OCAĞI LİMASOL
|
ANILJAN JORAYEV
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
MUHAMMET MUSTAFA KIRMIZIYÜZ
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
ERTUNÇ SAYINER
|
ÇETİNKAYA TSK
|
MUHAMMET HASAN ÇİRKİN
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
ISRAEL AMMANUEL ISRAEL
|
BİNATLI YSK
|
GÖKDENİZ TEK
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
PAUL DE-VRİES ASARE
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK