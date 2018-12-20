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Cezalılar açıklandı

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Futbol liglerinde 13. hafta maçlarının ardından 11 futbolcu kırmızı kart sonucu, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını gördükleri için cezalı duruma düştüler

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Cezalılar açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici ceza alırken, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.

14 Aralık 2018 - 17 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve 17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:      

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

BİNATLI YSK

YUNUS EMRE İLELİ

1 MAÇ

BİNATLI YSK

MEHMET KURT

3 MAÇ

ESENTEPE KKSK

İZZET FURKAN DEMİR

3 MAÇ

GİRNE HALK EVİ

SELÇUK KAYA

1 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

MUHAMMET ENES DEMİR

3 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

ABDULLATİF YANAR

3 MAÇ

MORMENEKŞE GB

ASİLKAN SADIKOĞLU

2 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

MUSTAFA KEMAL ATLAR

2 MAÇ

DEĞİRMENLİK SK

İLYAS ÖZKIVANÇ

3 MAÇ

YALOVA SK

AHMET ETİZ

3 MAÇ

DÜZKAYA KOSK

OĞUZHAN DEMİR

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

AHMET DÖLEK

MARAŞ GSK

ÇAĞAN AYATAY

YALOVA SK

OSMAN ÇOBANOĞLU

AKOVA VUDA TÇB

CAN  ÖZSOY

MORMENEKŞE GB

GÖKHAN YAZLIK

MARAŞ GSK

AHMET DUYAR

DEĞİRMENLİK SK

HÜSEYİN TAŞÇI

BİNATLI YSK

HASAN YANAROĞLU

OZANKÖY SK

OSMAN SEYHAN

KARŞIYAKA ASK

MAHMUT İNECİ

YALOVA SK

SELÇUK DİLİK

YALOVA SK

OĞUZHAN KARA

YENİCAMİ AK

ERDOĞAN KIZILÖRS

ÇANAKKALE TSK

ARSOY ŞENER

ÇETİNKAYA TSK

IKECHUKWU KENNETH NGWOKE

YENİCAMİ AK

BERAT KURTAY

YENİBOĞAZİÇİ DSK

KEMAL ÖZ

YALOVA SK

EKREM GÖK

MARAŞ GSK

CAN PAKİN

TÜRK OCAĞI LİMASOL

ANILJAN JORAYEV

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MUHAMMET MUSTAFA KIRMIZIYÜZ

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

ERTUNÇ SAYINER

ÇETİNKAYA TSK

MUHAMMET HASAN ÇİRKİN

GENÇLİK GÜCÜ TSK

ISRAEL AMMANUEL ISRAEL

BİNATLI YSK

GÖKDENİZ TEK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

PAUL DE-VRİES ASARE

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

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