Cezalılar açıklandı

Futbol liglerinde 13. hafta maçlarının ardından 11 futbolcu kırmızı kart sonucu, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını gördükleri için cezalı duruma düştüler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 13.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 yönetici ceza alırken, 26 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.

14 Aralık 2018 - 17 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve 17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: