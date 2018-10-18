Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak, dördüncü haftanın cezalılarını ve cezalarını açıkladı.

Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar şöyle:

KIRMIZI KART CEZALILARI: