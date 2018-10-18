Cezalılar açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak, dördüncü haftanın cezalılarını ve cezalarını açıkladı.
Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar şöyle:
KIRMIZI KART CEZALILARI:
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
Quadri O. Raheem
|
1 Maç
|
GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
Barış Dağ
|
1 Maç
|
GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
Ahmet Kara
|
2 Maç
|
GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
Murat Delibaş
|
1 Maç
|
MERİT A. YEŞİLOVA
|
Vakkas Kaynarca
|
1 Maç
|
BİNATLI YSK
|
Chinonso Offor
|
1 Maç
|
BİNATLI YSK
|
Eray Yeşilyayla
|
1 Maç
|
CİHANGİR GSK
|
Halil İbrahim Sivri
|
1 Maç
|
GİRNE HALK EVİ
|
Murat Köse
|
1 Maç
|
GİRNE HALK EVİ
|
Ekrem Andiç
|
1 Maç
|
ÇETİNKAYA TSK
|
Arsoy Şener
|
2 Maç
|
YENİBOĞAZİÇİ DSK
|
Ersoy Saydağ
|
1 Maç
|
AKOVA VUDA T.Ç.B.
|
Serhan Yıldıran
|
1 Maç
|
AKOVA VUDA T.Ç.B.
|
Akay Keleş
|
3 Maç
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
Mehmet Güleryüz
|
3 Maç
|
BOSTANCI BAĞCIL SK
|
Fatih İmalı
|
3 Maç