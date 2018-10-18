banner107
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
58 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
41 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
54 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
26 0
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1.5B 0
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
352 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
539 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
388 0
banner82
banner147

Cezalılar açıklandı

banner27

Cezalılar açıklandı
banner192

Cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak, dördüncü haftanın cezalılarını ve cezalarını açıkladı.

Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar şöyle: 

KIRMIZI KART CEZALILARI:

TAKIM                         

FUTBOLCU             

CEZA

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

Quadri O. Raheem     

1 Maç

GENÇLER BİRLİĞİ SK                 

Barış Dağ                   

1 Maç

GENÇLER BİRLİĞİ SK                 

Ahmet Kara               

2 Maç

GENÇLER BİRLİĞİ SK                 

Murat Delibaş           

1 Maç

MERİT A. YEŞİLOVA                   

Vakkas Kaynarca       

1 Maç

BİNATLI YSK                             

Chinonso Offor       

1 Maç

BİNATLI YSK                             

Eray Yeşilyayla           

1 Maç

CİHANGİR GSK                         

Halil İbrahim Sivri    

1 Maç

GİRNE HALK EVİ                       

Murat Köse                 

1 Maç

GİRNE HALK EVİ                       

Ekrem Andiç       

1 Maç

ÇETİNKAYA TSK                         

Arsoy Şener             

2 Maç 

YENİBOĞAZİÇİ DSK                   

Ersoy Saydağ             

1 Maç

AKOVA VUDA T.Ç.B.                   

Serhan Yıldıran         

1 Maç

AKOVA VUDA T.Ç.B.                   

Akay Keleş                 

3 Maç

BOSTANCI BAĞCIL SK                 

Mehmet Güleryüz     

3 Maç

BOSTANCI BAĞCIL SK                 

Fatih İmalı                   

3 Maç
banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.