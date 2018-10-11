Cezalılar açıklandı

KTFF Disiplin Kurulu, 05-08 Ekim tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 Ligler’i ile ilgili olarak alınan ceza kararlarını ve cezalıları açıkladı.

KIRMIZI KART CEZALILARI:

Doğan Işıker, Cihangir, 1 maç

Salih Say, Cihangir, 1 maç

Lawrence Ogbe, GHE, 1 maç

William Boris, GHE, 1 maç

Kenneth Ngwoke, YAK, 1 maç

Ahmet Hellaç, Çanakkale, 1 maç

Okan Göktürk, Mesarya, 3 maç

Burçin Kerimoğluları, YB, 1 maç

TEKNİK ADAM YÖNETİCİ CEZALILARI

Serhat Deniz, GHE, 1 maç

Murat Dağer, GHE, 1 maç

Hüseyin Dorak, TOL, 1 maç