Cezalar ve cezalılar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ilk devrenin son maçları sonrasında ceza alan futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin cezalarını açıkladı.
Kırmızı Kart:
3 Maç: Mustafa Yaşar (Lapta)
2 Maç: Mehmetali Öztemiz (Mormenekşe)
1 Maç: Adil Uçar (Mağusa Türk Gücü), Uche (Yalova), Osman Çobanoğlu (Akova), Ümit Genç (Dumlupınar), Onurcan Kanburlar (Hamitköy)
Antrenör ve Yönetici Cezaları:
3 Maç: Mehmet Topalcık (K.Kaymaklı)
2 Maç: Reşat İnalöz (K.Kaymaklı)
1 Maç: Osman Karamanlı (Gençlik Gücü), Erdinç Akyulaf (Merit Alsancak Yeşilova), Niyazi Özekmekçi (Baf Ülkü Yurdu), İsmail Mıstıkoğlu (Gönyeli)
4 Sarı Kart Cezalıları:
Hasan Kanlı, Güvenç Sakallıoğlu, Hamit İnandım, Süleyman Tozcu (Doğan Türk Birliği), Marius, Hüseyin M. Karavezirler (Cihangir), Arif Uysal (Mağusa Türk Gücü), Mustafa Arnavut, Hasan Denizalp (Görneç), Cemal Cemsal (Doğancı), İlyas Niyazi (Merit Alsancak Yeşilova), İrfan Özbay (Yalova), Hasan Ankaralı (Akova), İbrahim Salın (Girne Halk Evi), Kadir Hakel (Gönyeli), Şenol Hızlıoğlu (Girne Halk Evi), Yusuf Özbahar (Yalova), Hascan Kırmaz (Gençlik Gücü), Emrah Güler, Selçuk Soyer (Lapta), Rifat Kanıöz, Mevlüt Önal (Göçmenköy), Görkem Aner (Baf Ülkü Yurdu), Ahmet Aydoğdu (Küçük Kaymaklı), İslam Zararsız (Maraş), Ekrem Aslan (Ozanköy), Mehmet Kurt (Binatlı)