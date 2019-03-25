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Cezalar açıklandı

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Cezalar açıklandı
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KTFF Disiplin Kurulu, Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçları öncesinde çeyrek finalde mücadele edecek olan takımların, K-PET Süper Lig maçlarında ceza alan futbolcuların, teknik adam ve yöneticilerin cezaları ile cezalarını açıkladı.

Buna göre Yenicami – Doğan Türk Birliği maçında oyundan atılan Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan’a 1 maç ceza verildi.

Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü maçında kırmızı kart gören Gençlik Gücü futbolcuları, Mehmet Kaygısız ile Debola’ya da 1 maç ceza verildi. Ozanköy yöneticisi Selçuk Erengil ile Mağusa Türk Gücü personeli Memiş Nay da birer maç ceza aldılar.

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