Çeyrek finale yükselenler belirlendi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur maçlarının sonuncusu dün akşam oynanırken, K-PET Süper Lig ekipleri çeyrek finale yükseldiler. Kupanın son çeyrek finalisti dün akşam oynanan Binatlı –Çetinkaya maçından sonra belli oldu.
Çetinkaya turu geçen tek deplasman takımı oldu. Çetinkaya, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova ve Yenicami çeyrek finale yükseldiler.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Gençler Birliği-Lefke: 2-1
B.Ülkü Yurdu-Hamitköy: 10-0
M.Türk Gücü-Dumlupınar : 3-0
Cihangir-T.Ocağı: 1-1 (Uzatmalarda 6-5)
K.Kaymaklı-Ozanköy: 3-2
Merit A. Yeşilova-Yalova: 1-1 (Penaltılarla 5-4)
Yenicami – Doğan Türk Birliği: 1-1 (Penaltılarla 9-8)
Binatlı-GAÜ Çetinkaya: 0-2