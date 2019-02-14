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Çeyrek final kura çekim tarihi açıklandı

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Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi 20 Şubat Çarşamba günü belirlenecek

Çeyrek final kura çekim tarihi açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri 20 Şubat 2019 Çarşamba günü belirlenecek.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek olan kura çekimi saat 15.30'da başlayacak. Çeyrek Final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Çeyrek Final 1.maçları 27 Şubat 2019'da oynanırken, 2.maçlar 13 Mart 2019'da oynanacak. Bilindiği gibi Kıbrıs Kupası 2.turunda rakiplerini eleyen Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Binatlı, Gençlik Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği, Ozanköy ve Yonpaş Dumlupınar adını Çeyrek Finale yazdıran ekipler olmuşlardı.

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