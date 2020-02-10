Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final ilk maçları 26 Şubat’ta oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kupada çeyrek final ilk maçları 26 Şubat 2020 Çarşamba günü, rövanş maçları ise 11 Mart 2020 Çarşamba günü oynanacak. Maç programı ilerleyen günlerde belli olacak. Tur çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

ÖDÜLLER ÇEYREK FİNAL'DEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Çeyrek finale kalan takımların belirlenmesinin ardından Nicosia Group ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği olan ödül miktarlarını alacak olan takımlar da belirlendi.

Daha önce açıklanan miktarlar doğrultusunda Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, çeyrek finalde kupaya veda edecek takımlar ise 7 bin 500’er TL kazanacak.

FUTBOLSEVERLERE ÖZEL ÖDÜLLER

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak.

Kupada eşleşmeler şöyle;

Mağusa Türk Gücü - Cihangir GSK

Türk Ocağı Limasol - Çetinkaya TSK

Küçük Kaymaklı TSK - Yenicami AK

Göçmenköy İYSK - Doğan Türk Birliği