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Çeyrek Final bileti alanlar belirlendi

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Kıbrıs Kupası ikinci tur maçlarının 7’si dün oynanırken, 7 K-PET Süper Lig ekibi çeyrek finale yükseldi. Son çeyrek finalist ise bu akşam belirlenecek

Çeyrek Final bileti alanlar belirlendi
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur maçlarının 7’si dün oynanırken, 7 K-PET Süper Lig ekibi çeyrek finale yükseldi. K-PET Birinci Lig ekipleri ise kupadan elendiler. Kupanın son çeyrek finalisti bu akşam oynanacak Binatlı –Çetinkaya maçından sonra belli olacak.

Dün oynanan maçlardan sonra Gençler Birliği-Lefke, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Cihangir, Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova ve Yenicami çeyrek finale yükseldiler.

İkinci tur maçlarında en farklı galibiyeti rakibi Hamitköy’ü 10-0 mağlup eden Baf Ülkü Yurdu elde etti. İkinci tur maçları arasında, üç maç uzatmaya ardından da penaltı vuruşlarına giderken, Cihangir Türk Ocağı’nı, Yenicami Doğan Türk Birliği'ni, Alsancak Yeşilova da Yalova’yı turun dışında bıraktı.

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