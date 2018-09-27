Çeyrek asırlık başkan Göktaş

KTFAD’a 20 yıldır başkanlık yapan Süleyman Göktaş, olağan genel kurulda10. kez üst üste, 2 yıllığına daha başkan seçildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu önceki akşam dernek lokalinde yapıldı. Seçimli genel kurulda tek aday olarak giren dernek başkanı Süleyman Göktaş 10. kez üst üste, 2 yıllığına daha başkan seçildi.

20 yıldır derneğe başkanlık yapan Süleyman Göktaş’ın genel kurula Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu, Dış İlişkiler Sormlusu Sertaç Bozatlı, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber konuk olarak katıldı. Genel kurulda divan başkanlığını Sadık Ulupınar, sekreterlikleri ise Turgay Kara, Hasan Kargılı’nın yaptığı genel kurul nisap sağlandıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile aklandı. 310.648.30 TL geliri olan KTFAD’ın, giderleri 132.660.20 TL olurken, derneğin 177.988.10 TL parası bulunuyor. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Süleyman Göktaş yeni yönetim kurulunu da şöyle açıkladı.

“Mustafa Borataş, Turgay Kara, Hişam Tarazi, Ahmet Zaifoğlu, Hüseyin Cantürk, Göksel Öcal, Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut, Aşkın Meşeli, İlhan Kuş, Mehmet Karşılı, Yüksel Tok, Mustafa Özçığ, Mahmut Yaman, Salahi Uçkan, Osman Yıldızev

Yedek Üye : Emre Perçinci, Çağan Çerkez

Denetleme Kurulu : Ahmet Kırşan, Güvenç Erseven, Mustafa Ağa

Yedek Üye : Vehbi Özerem, Mehmet Ali Özgürgün, Gökmen Davutoğlu

Haysiyet Kurulu : Sadık Ulupınar, Salih Tarcan, İlker Ertemel

Yedek Üye : Hasan Kargılı, Sedat Devecioğlu, Cenk Berkalp”