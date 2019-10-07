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Cevdet, Türk Ocağını liderliğe taşıdı

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Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı karşısında zorlandığı maçı, Cevdet’in 4 dakika içerisinde attığı gollerle 2-0 kazandı. Dördüncü maçını da kayıpsız kapatan Türk Ocağı, liderliğe yükseldi. Küçük Kaymaklı ilk mağlubiyetini aldı

Cevdet, Türk Ocağını liderliğe taşıdı
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Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Sabriye Atikoğlu, Hakan Gök.

Türk Ocağı: Cenk, Mehmet Uçar, Bilal, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek(Dk.88 İbrahim), Quiney Osei, Sylla İnsa(Dk.70 Cevdet), Remzi, Oha, Ali Özbahar(79 Ali Avcısoy).

Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem, Talat, Bahadır, Taner(Dk.87 Erdoğan), Hüseyin (Dk.25 Muhammet), Rıfat( Dk.58 Yusuf), Barkın, Asare, Osita, Okafor

Goller: Dk.80, Dk. 83 Cevdet (Türk Ocağı)

K-PET Süper Ligde haftaya namağlup giren Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı arasındaki maçı kazanan Türk Ocağı, kayıpsız yoluna devam etti.

Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı karşısında zorlandığı maçı, oyuna 79. dakikada giren Cevdet’in 4 dakika içerisinde attığı gollerle 2-0 kazandı. Dördüncü maçını da kayıpsız kapatan Türk Ocağı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Küçük Kaymaklı ise kaptan Hüseyin Adal’ın maçın ilk bölümünde sakatlanmasının dezavantajıyla oynadığı maçın son bölümünde Cevdet’i durduramamasının faturasını ilk mağlubiyetini alarak ödedi.

İlk devre düşük tempoda oynanırken, pozisyon az oldu.

Dk.1: Osita’nın sağ kanattan yaptığı vuruşta top, direk dibinden auta çıktı.

Dk.42: Ali’nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Cenk topu güzel bir refleksle topu kornere çeldi.

Dk.45:Barkın’ın 25-30 metreden attığı sert şutu kaleci Cenk güçlükle çelerken, ilk devre 0-0 sona erdi.

İkinci devre hareketli ve pozisyonlu geçti.

Dk.54: Okafor’un güzel plasesini, kaleci Cenk aynı güzellikte çeldi.

Dk.62: Sağ kanattan gelen Ali Özbahar, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kötü bir vuruşla kaleci Efe’ye teslim etti.

Dk.80: Küçük Kaymaklı ceza alanında topla buluşan Cevdet düzgün bir vuruşla Türk Ocağı’nı 1-0 öne geçiren golü attı.

Dk.83: Cevdet, Oha’nın soldan getirip ceza alanı içerisinde dışarı çıkarttığı topu nefis bir plase ile ağlara yolladı. 2-0

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