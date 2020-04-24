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Cevdet tam bir Baflı

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Cevdet tam bir Baflı

Niyazi ERGÜLEN

Korona virüs salgını nedeniyle genel ekonominin yanı sıra futbol kulüplerinin de ekonomik yapıları bozulurken, teknik adam ve futbolcuların kulüplerine katkıları devam ediyor.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun ara transferde Türk Ocağı’ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cevdet Gürsel Alıcı da kulübünden alacakları olan maaş ve primlerini kulübüne bağışladı.

Baf Ülkü Yurdu sporcu sorumlusu Hasan Altınmakas, Cevdet Gürsel Alıcı’nın ekonomik darboğazdan geçen kulübüne yaptığı katkıdan dolayı Cevdet’e teşekkür etti.

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