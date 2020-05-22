Çetinkaya’yı bekleyen BTM tehlikesi

Çetinkaya genel kurulundan maçların oynamaması yönünde karar çıkarsa Çetinkaya, küme düşecek. Ancak Çetinkaya maçları oynamadığı için direkt olarak BTM Birinci Lige düşecek

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun “Efsane” ünvanlı kulübü Çetinkaya’da kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, önceliğini futbolcu ve insan sağlığına vermesi nedeniyle, takımının kalan 8 haftayı oynamasını istemiyor.

30 Mayıs’ta genel kurul gerçekleştirecek olan Dr Bülent Dizdarlı başkanlığındaki Çetinkaya yönetimi, bu genel kurulda maçları oynayıp – oynamamalarını üyelerin onayına sunacak.

Eğer genel kuruldan Çetinkaya’nın maçları oynaması yönünde karar çıkarsa, Dr Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa edecek.

Çetinkaya’nın maçları oynamaması yönünde karar çıkarsa ise Çetinkaya, otomatik olarak küme düşecek. Ancak Çetinkaya maçları oynamadığı için Birinci Lige değil direkt olarak BTM Birinci Lige düşecek.

Bu konuda Çetinkaya yöneticileri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan bilgi alarak yasa ve tüzüklerin bu yönde olduğu konusunda bilgilendirildiler.