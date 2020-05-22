banner411
banner69
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
6 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
57 0
 
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
174 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
230 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
43 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
46 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
39 0
banner449

Çetinkaya’yı bekleyen BTM tehlikesi

banner27

Çetinkaya genel kurulundan maçların oynamaması yönünde karar çıkarsa Çetinkaya, küme düşecek. Ancak Çetinkaya maçları oynamadığı için direkt olarak BTM Birinci Lige düşecek

Çetinkaya’yı bekleyen BTM tehlikesi

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun “Efsane” ünvanlı kulübü Çetinkaya’da kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, önceliğini futbolcu ve insan sağlığına vermesi nedeniyle, takımının kalan 8 haftayı oynamasını istemiyor.

30 Mayıs’ta genel kurul gerçekleştirecek olan Dr Bülent Dizdarlı başkanlığındaki Çetinkaya yönetimi, bu genel kurulda maçları oynayıp – oynamamalarını üyelerin onayına sunacak.

Eğer genel kuruldan Çetinkaya’nın maçları oynaması yönünde karar çıkarsa, Dr Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa edecek.

Çetinkaya’nın maçları oynamaması yönünde karar çıkarsa ise Çetinkaya, otomatik olarak küme düşecek. Ancak Çetinkaya maçları oynamadığı için Birinci Lige değil direkt olarak BTM Birinci Lige düşecek.

Bu konuda Çetinkaya yöneticileri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan bilgi alarak yasa ve tüzüklerin bu yönde olduğu konusunda bilgilendirildiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.