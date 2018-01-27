Çetinkaya’ya pekmezli galibiyet

Çetinkaya, çekinerek gittiği Ozanköy deplasmanından Hüseyin Kayalılar’ın 2 penaltı, Sercan ve Solomon’un golleriye farklı galip ayrıldı. Deniz Kibar’ın kırmızı kart gördüğü Ozanköy ise Ertaç Taşkıran yönetiminde çıktığı ilk maçtan puan çıkaramadı

YER: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı.

HAKEMLER: Osman Özpaşa-Kaan Koday-Cemal Sakallı

OZANKÖY: Çağatay-H.Çakmak(Ali dk.86)-Saydam-Zihni-Serhat-Naımke-Muhammed-Serhan(D.Kibar dk.46)-Israel(Fikret dk.79)-Bekir-Ertaç

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk-Serkan(Mustafa Dk.85)-Abbas-H.Kayalılar-Ümitcan-Sercan-Erdinç-Serhan-B.Eko-Faye(E.Sonay dk.56)(Muammer dk.69)-David Solomon

GOLLER:Dk.31ve 90+2 H.Kayalılar, dk. 48 Sercan, dk.79 David Solomon(GAÜ ÇETİNKAYA)

K.KART: Deniz Kibar(T.OCAĞI)

K-PET Süper Lig’de farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde GAÜ Çetinkaya ağır saha şartlarına rağmen, Erdinç, Sercan ve Hüseyin Kayalılar’ın iyi futbolları neticesinde, Ozanköy’ü 4 farkla mağlup etti. Önemli transferlerle ikinci devreye giren Ozanköy ise kendi sahasında hayal kırıklığı ile ikinci devreye başladı.

1.Dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında Faye kaleciile karşı karşıya kaldı. Ancak kaleci Çağatay zamanında kalesini terk ederek rakibine gol şansı tanımadı.

20. dakikada kazanılan serbest vuruşta H.Kayalılar topu ceza alanine gönderdi. Abbas’ın kafa vuruşunda kaleciden seken top B.Eko’nun önünde kaldı. Fakat B.Eko bom boş kaleye topu atamadı.

28. dakikada H.kayalıla’ın eele oynadığı pozisyonda Ozanköy bir serbest vuru kazandı. Ertaç’ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

31. dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında B.Eko’nun kaleye vurmak istediği topu H.Çakmak elleyince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan H.Kayalılar takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Ozanköy’ün rakip ceza alanı dışında kazandığı serbest vuruşta Ertaç bir kez daha topa vurdu. Kaleci Cenk direk dibinden topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı.

43. dakikada Ozanköy’den Zihni’nin hatalı pasında topla rakip ceza alanine giren B.Eko kaleci ile karşı karşıya kalmasına ragmen kaleci Çağatay yerinde bir hareketle topu uzaklaştırdı.

48. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada Faye ceza alanı içinde rakibinden kurtulduktan sonra son çigiden topu geriye çıkardı. Topla buluşan Sercan düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayarak GAÜ Çetinkaya adına skoru 2-0 yaptı.

57.dakikadaki GAÜ Çetinkaya atağında Ozanköy defansı ofsayt diye duraklayınca E.Sonay topla birlikte cea alanına girdi fakat kötü bir vuruş yaparak topu dışarı attı.

78. dakikada gelişen Ozanköy atağında Serhat’ın mükemmel pasında Israel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fakat kaleci Cenk tam zamanında kalesini terk etti ve topu uzaklaştırdı.

79. dakikada Erdinç’in pasında David Solomon kaleciyi de geçtikten sonra topu boş kaleye yollayınca GAÜ Çetinkaya deplasmanda 3-0 öne geçti.

90+2’nci dakikada GAÜ Çetinkaya’dan H.Kayalılar rakip ceza alanında Ali tarafından düşürülünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan H.Kayalılar kendisinin 2’nci takımının 4‘ncü golünü atarken maçın da skorunu belirlemiş oldu. Ozanköy 0 GAÜ Çetinkaya 4