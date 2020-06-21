Çetinkaya,Tepe’yi kararttı

Play out hattının önemli maçında Çetinkaya, Gönyeli’yi deplasmanda Hakan Karacaoğlu’nun golüyle mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Aradan önce müthiş bir çıkış yakalayan Gönyeli ise ara sonrasına kötü başlayarak sıkıntılı bölgede kaldı

Stad:Gönyeli Stadı

Hakemler:OsmanÖzpaşa,BurakMandıralı,Hakan Gök

Gönyeli:Kemal,Tufan,Tunahan(Süleyman),Eray,Azat(İbrahim)Sabri(Yağış),Christian,Kahraman(Barış),Sylla,Felıx,Mehmet(Raif).

Çetinkaya:Kani,Serkan(Emir),Batuhan,Allen,Doğukan(Mehmet),James,Hakan(Ceylan)(Toykan),Mustafa,Tunç, Samuel,Emek.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lig’de 23.haftadaTepe’de hatanın en önemli maçlarından biri oynandı. Çetinkaya deplasmandaGönyeli’yi 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Gönyeli maçın tamamında gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Konuk ekip Çetinkaya ise daha organize bir oyun ortaya koyarken, Mustafa Yaşınses, iki kez kaleciyle karşı karşıya kalmış olduğu pozisyonlardan gol çıkaramadı. Maçın uzatma dakikalarında Çetinkaya'dan Samuel, çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

6. dakikada organize gelişen Çetinkaya atağında Hakan kaleci Kemal'den sıyrıldıktan sonra topu yerden bir vuruşla ağlara gönderdi 0-1.

20. dakikda Çetinkaya'nın soldan kullanmış olduğu serbest vuruşta Hakan'ın penaltı noktası üzerinden vurmuş olduğu kafa az farkla dışarı gitti.

44. dakikada ortasahadan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan

Mustafa Yaşınses'insutunu kaleci Kemal kurtardı.

58. dakikada Çetinkaya'dan Samuel orta sahadan aldığı toplala ceza sahası içerisine girdikten sonra çektiği şut defansa çarpıp az farkla dışarı gitti..

63.dakikada organize gelişen Çetinkaya atağında MustfaYaşınses kaleciyle karşı karşıya kaldı,vuruşu kaleci Kemal'den geri döndü.

90+6 dakikada Gönyeli'nin kazanmış olduğu serbest vuruşu kullanan Tufan'ın şutunu kaleci Kani uçarak kornere attı.

Maçın başında Hakan Karacaoğlu ile golü bulan Çetinkaya skoru korumayı başararak galip geldi. Çetinkaya aldığı galibiyetle puanını 22 yaparken, rakipleriyle puan farkını 3’e indirdi. Gönyeli 25 puanda kaldı.