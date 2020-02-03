Çetinkaya’nın sponsoru AKSA

AKSA ENERJİ, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne katkıda bulunurken, sarı kırmızılıların formalarının göğüs reklamlarında AKSA ENERJİ yazacak

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde spora da destek veren AKSA ENERJİ, ülkemizin köklü kulüplerinden olan Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne katkıda bulundu.

Aksa Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentürk, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Dr.Bülent Dizdarlı’ya ziyarette bulundu. Şentürk’e ziyarette sarı-kırmızılı forma takdim edildi. Ziyarette konuşan Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Bülent Dizdarlı, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor kulüplerinin içinde olduğu sıkıntılı durumu değerlendirdi.

DİZDARLI: AKSA’NIN KATKISI BİZLERE NEFES ALDIRACAK

Dizdarlı, Aksa Enerji’nin kendilerinde zor dönemde çok ciddi bir katkı yaptığını belirterek, bunun nefes almalarına yardımcı olacağını belirtti. Dizdarlı yaptığı konuşmada spor kulüplerinin ekonomik anlamda oldukça zorda olduğunu hatırlatarak, amaçları arasında gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi. Özelde Çetinkaya Spor Kulübü’nün genelde tüm spor kulüplerinin çok ciddi mali ihtiyaçları olduğunu belirten Dizdarlı, AKSA Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentürk’e teşekkürlerini iletti.

Şentürk: Spor kulüplerine katkı, gençliğe hizmet olarak döner

AKSA Enerji Üretim A.Ş Santral Müdürü Şener Şentürk ise yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk spor tarihinin en başarılı kulüpleri arasında yer alan Çetinkaya’nın ülke gençliği için verdiği hizmetlerin devam etmesine atıfta bulunarak, böylesi güzide bir camiaya katkı koymaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aksa’nın sosyal sorumluluk alanında büyük katkılar yaptığını, bundan sonraki süreçlerde de katkılarının devam edeceğini ifade eden Şentürk, spor kulüplerinin toplum için önemini bildiklerini, bu kuruluşlara yapılan katkıların gençlere hizmet olarak döndüğünü belirtti.

Şentürk, Dizdarlı ve ekibinin gençlere verdiği önemi yakından takip ettiklerini aktararak, bu vizyonlarının devam etmesi temennisinde bulundu.