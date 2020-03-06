Çetinkaya’nın acı kaybı

Çetinkaya, son dakikasına kadar önde götürdüğü karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova’nın penaltı golüne engel olamayarak, beraberliğe razı oldu. Penaltı pozisyonunda Batuhan da kırmızı kart gördü

Yer: Atatürk Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik Çetinkaya: Kani, Serkan, Hakan, Özcan (Dk.77 Toykan), Allen, Batuhan, Emir, Mustafa, James, Samuel (Dk.70 Mehmet), Emek MAY: Kemal, Emin, Mejdi, Mustafa Salk, Memduh, Burak, Mbah, Yasin, Quincy, İlyas (Dk.66 MustafaVardi), Vakkas Goller:Dk.36 Allen, Dk.45 James (Çetinkaya), Dk.22 Yasin, Dk.89 Burak (P) (MAY) Kırmızı kart: Dk.89 Batuhan Çalban K-PET Süper Ligin 22.haftasında playout hattında mutlak kazanması gereken Çetinkaya, ligin güçlü ekiplerinden Yeşilova’yı konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. 22. dakikada Yeşilova atağında Yasin sağ kanattan uzun bir orta yaptı. Kaleye doğru giden top Kani’yi avladı. 0-1. 36. dakikada Mustafa Yaşinses güzel bir orta yaptı.Allen 6 pas üzerinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1 45. dakikada sol taraftan gelen ortaya James kafa ile vurdu ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 88. dakikada EmanuelMbah ceza sahasında Batuhan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Mehmet Sezener bu pozisyona penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Batuhan çift sarıdan kırmızı kart gördü. Penaltıyı Burak kullanırken skoru 2-2 yapan golü kaydetti. Bu sonuçla Çetinkaya 19, Yeşilova 39 puana yükseldi.