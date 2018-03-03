Çetinkayalılar’ın Pakkos Şildi gururu

GAÜ Çetinkaya, KOP döneminde sadece Kıbrıs Türk takımları arasında Çetinkaya’nın müzesine götürdüğü “Pakkos Şildi’ne” adanan bir dayanışma gecesi düzenledi

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından GAÜ Çetinkaya, geçtiğimiz akşam Merit Lefkoşa Otel’de bir dayanışma gecesi düzenledi. Gece, futbolumuzun en önemli kazanımlarından olan ve KOP döneminde sadece Çetinkaya’nın müzesine götürdüğü “Pakkos Şildi’ne” adandı. Gecede konuşma yapan kulüp başkanı Asım Vehbi, “Pakkos Şildi’nin” önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi.

Gecede kulübe yapılan bağışlar dikkat çekerken, Girne Amerikan Üniversitesi kulübe 10,000 TL katkıda bulunarak en çok bağışı yapan kuruluş oldu. Gecede GAÜ Çetinkaya’ya 63,000 TL bağış yapıldı. GAÜ Çetinkaya kulüp başkanı Asım Vehbi, gecenin özel ödülü olan Pakkos Şildi’nin imitasyonunu, Girne Amerikan Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Serhat Akpınar’a takdim etti.

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede sanatçı Didem söylediği şarkılarla geceye katılanları eğlendirdi.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)