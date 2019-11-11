Çetinkayalılar yıkıldı

K-PET Süper Ligde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaparak 9 haftada puan çıkaramayan Çetinkaya’nın, Hamitköy deplasmanından da puansız ayrılması sonrasında sarı kırmızılı futbolcular adeta yıkıldılar.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve Hamitköy’ün 2-1 kazandığı maçta oyundan alınan kaptan Tunç Özgürgün yedek kulübesinde gözyaşlarına boğulurken, diğer Çetinkaya futbolcuları ise sahada yığılıp kaldılar.

Aynı anda Hamitköy futbolcusu Oladele’nin ise maçtaki başarılı galibiyetin getirdiği mutlulukla dua etmesi dikkat çekti.