Çetinkaya’dan, GG’ye af yok

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında GAÜ Çetinkaya ile Gençlik Gücü, Lefkoşa derbisi karşılaşmasında karşı karşıya geldiler. Karşılaşma ev sahibi GAÜ Çetinkaya 3-1 kazandı.

Kayra, Muammer ve David’in golleri ile karşılaşma ev sahibi GAÜ Çetinkaya’nın 3-1’lik galibiyeti ile tamamlandı. İlk devreyi Uğur’un golüyle önde kapatmasına rağmen maçtan 1-0 mağlup ayrılan Gençlik Gücü, play out hattında kalmaya devam etti. Bu galibiyetle GAÜ-Çetinkaya puanını 53'ye yükseltirken, Gençlik Gücü 32 puanda kaldı.