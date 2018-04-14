banner107
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
6 0
Porsche'den blockchain teknolojisi
Porsche'den blockchain teknolojisi
20 0
Şiir Saklayan Çocuk
Şiir Saklayan Çocuk
16 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
28 0
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
62 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
125 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
17 0
banner82
banner147

Çetinkaya’dan, GG’ye af yok

banner27

Çetinkaya’dan, GG’ye af yok
banner137

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında GAÜ Çetinkaya ile Gençlik Gücü, Lefkoşa derbisi karşılaşmasında karşı karşıya geldiler. Karşılaşma ev sahibi GAÜ Çetinkaya 3-1 kazandı.

Kayra, Muammer ve David’in golleri ile karşılaşma ev sahibi GAÜ Çetinkaya’nın 3-1’lik galibiyeti ile tamamlandı. İlk devreyi Uğur’un golüyle önde kapatmasına rağmen maçtan 1-0 mağlup ayrılan Gençlik Gücü, play out hattında kalmaya devam etti. Bu galibiyetle GAÜ-Çetinkaya puanını 53'ye yükseltirken, Gençlik Gücü 32 puanda kaldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.