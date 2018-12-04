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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Çetinkaya’da yabancılar yolcu

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Çetinkaya’da yabancılar yolcu
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Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya’da sezon başından bu yana beklenen verimi veremeyen yabancı futbolcular ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Geriye kalan haftalarda gördüğü kartlar ve düşük formu ile dikkat çeken Faye Baptiste ile geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girdiği Esentepe maçında takımına yine beklenen katkıyı koyamayan Ali Lamin ile ilk devre tamamlanmadan yolların ayırma düşüncesinde olan Çetinkaya’da teknik direktör Hakan Sermaye ile yönetim kurulunun yapacağı toplantı, yabancı futbolcuların kaderini belirleyecek.

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