Çetinkaya’da yabancılar yolcu

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya’da sezon başından bu yana beklenen verimi veremeyen yabancı futbolcular ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Geriye kalan haftalarda gördüğü kartlar ve düşük formu ile dikkat çeken Faye Baptiste ile geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girdiği Esentepe maçında takımına yine beklenen katkıyı koyamayan Ali Lamin ile ilk devre tamamlanmadan yolların ayırma düşüncesinde olan Çetinkaya’da teknik direktör Hakan Sermaye ile yönetim kurulunun yapacağı toplantı, yabancı futbolcuların kaderini belirleyecek.