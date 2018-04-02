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Çetinkaya’da savunmanın göbeği çöktü

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Çetinkaya’da savunmanın göbeği çöktü
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Oğuz ÇİL

K-PET Süper Lig’de lider Yenicami’nin puan kaybetmesiyle puan farkını 4’e indiren GAÜ Çetinkaya, 26. Haftada son haftaların formda takımı Lefke ile deplasmanda karşılaşacak.

GAÜ Çetinkaya’da bu maç öncesinde savunma futbolcularının eksilmesi teknik direktör Turan Altay’ı sıkıntıya soktu. Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında topuğundan sakatlanan Serkan Önet büyük ihtimalle bu maçta forma giyemeyecek. 4 sarı kartlı Abbas Osum’un da cezalı duruma düşmesi, savunmanın göbeğinde oynayan 2 oyuncunun da eksilmesini beraberinde getirdi.

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