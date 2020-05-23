Çetinkaya’da iki isim gündemde

Necati KÜLAHLILAR
Futbolumuzun “Efsane” ünvanlı kulübü Çetinkaya’da kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, önceliğini futbolcu ve insan sağlığına vermesi nedeniyle, takımının kalan 8 haftayı oynamasını istemiyor.
30 Mayıs’ta genel kurul gerçekleştirecek olan Dr Bülent Dizdarlı başkanlığındaki Çetinkaya yönetimi, bu genel kurulda maçları oynayıp – oynamamalarını üyelerin onayına sunacak.Eğer genel kuruldan Çetinkaya’nın maçları oynaması yönünde karar çıkarsa, Dr Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa edecek.
Bu durumda ise camia içerisinde 2 isim başkan adaylığı konusunda ön plana çıktı. Eralp Ulunay ve Ceran Tunalı’nın isimleri başkan adaylığı için gündeme gelirken, seçilecek başkanla son 8 maça çıkılacak. Her 2 ismin de başlayan antrenman sürecinde takımın yanında oldukları öğrenildi.