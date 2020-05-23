Çetinkaya’da iki isim gündemde

Çetinkaya’da kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı’nın başkanlıktan istifa etmesi durumunda Eralp Ulunay ve Ceran Tunalı’nın isimleri,başkan adaylığı için ön plana çıktı

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun “Efsane” ünvanlı kulübü Çetinkaya’da kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı, önceliğini futbolcu ve insan sağlığına vermesi nedeniyle, takımının kalan 8 haftayı oynamasını istemiyor.

30 Mayıs’ta genel kurul gerçekleştirecek olan Dr Bülent Dizdarlı başkanlığındaki Çetinkaya yönetimi, bu genel kurulda maçları oynayıp – oynamamalarını üyelerin onayına sunacak.Eğer genel kuruldan Çetinkaya’nın maçları oynaması yönünde karar çıkarsa, Dr Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa edecek.

Bu durumda ise camia içerisinde 2 isim başkan adaylığı konusunda ön plana çıktı. Eralp Ulunay ve Ceran Tunalı’nın isimleri başkan adaylığı için gündeme gelirken, seçilecek başkanla son 8 maça çıkılacak. Her 2 ismin de başlayan antrenman sürecinde takımın yanında oldukları öğrenildi.