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Çetinkaya zevkten dört köşe

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Çetinkaya, Türk Ocağı karşısında güzel futbol oynayarak 4 farklı galibiyet elde ederken, sıralamadaki 4. sıradaki yerini de korudu. Türk Ocağı ise aldığı mağlubiyetle play out oynama tehlikesini hissetmeye başladı

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Çetinkaya zevkten dört köşe
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Çetinkaya: Cenk, Tunç(Mete), Burak, Hakan, Çağdaş, Faye, Amani, Ömer(Behiç), Ugo, Serkan(Doğukan), Batuhan

Türk Ocağı: Adnan, Bilal, Malik, Remzi, Akande, Mehmet, Mustafa, Turgut, Mehmet Aylanç(Ahmetcan), Ahmet(Doğukan), Deniz(Tonbara)

K-PET Süper Ligde Çetinkaya, Derviş Kolcu yönetiminde çıkışını sürdürürken, Türk Ocağı'nı Amani 2, Ugo ve Hakan'ın golleriyle mağlup etti. Türk Ocağı ise Ahmet Dedekorkut yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

Tamamen Çetinkaya kontrolünde geçen maçın henüz ilk devresinde Çetinkaya maçı kopardı. 33’de Amani, 37’de Hakan ve 41’de yeniden Amani’nin golleriyle ilk devre 3-0 sona erdi.

İkinci devrede Çetinkaya tempoyu düşürse de oyunun kontrolünü elinde tuttu. Maçın 66. Dakikasında Ugo skoru belirleyen golü kaydetti. 4-0

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