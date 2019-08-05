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Çetinkaya'yı yasa boğan veda

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Çetinkaya'yı yasa boğan veda
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Yıllarca Çetinkaya kulübüne çeşitli kademelerde hizmet eden, bir dönem de kulübe başkanlık yapan Eren Defteralı hayatını kaybetti.

Vefatı ile Çetinkaya camiasını üzüntüye boğan Eren Defteralı'nın vefatı ile ilgili olarak Çetinkaya kulüp başkanı Dr Bülent Dizdarlı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

"Çetinkaya olarak yastayız. Başkanımız ve sporcumuz Eren Defteralı’yı az önce kaybettik. Ruhu şad olsun!"

Cenazesi çarşamba günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası kaldırılacaktır. Aynı gün sabah saat 10.30 da ise Çetinkaya kulübünde tören düzenlenecektir. Tüm aile ve camiaya Tanrıdan sabır diliyorum."

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