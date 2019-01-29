Çetinkaya yeni teknik patronunu belirledi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da, Hakan Sermaye ile yolların ayrılması sonrasında yeni teknik direktör ile anlaşıldı.

Derviş Kolcu, 2004 – 2009 yılları arasında formasını giyip 2 şampiyonluk yaşadığı Çetinkaya’nın 1,5 yıllığına yeni teknik direktörü oldu. Süleyman Yemen başkanlığındaki Çetinkaya yönetimi ile el sıkışan Derviş Kolcu, yarın sabah yönetimle bir görüşme daha gerçekleştirip, akşam üzeri ilk antrenmanına çıkacak. Derviş Kolculu Çetinkaya, ikinci devrenin ilk maçında Cuma akşamı Güzelyurt’ta halasının oğlunun çalıştırdığı Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.