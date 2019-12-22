Çetinkaya, Yaşinses'le güzel

Çetinkaya, çıkışını bire bir rakibi Düzkaya ile deplasmanda oynadığı maçta da sürdürürken, mağlubiyetsiz geçtiği son 6 maçından, 4. galibiyetini çıkardı. Mustafa Yaşinses galibiyette ön plana çıkan futbolcu oldu. Düzkaya ise düşüşünü durduramamanın faturasını ilk devreyi sonuncu sırada tamamlamakla ödedi

K-Pet Süper Ligin 15. haftasında Düzkaya ile Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmada galip gelen taraf 3-1’lik skorla Çetinkaya oldu. Çetinkaya’nın galibiyet gollerini maçın ilk 10 dakikasında Boniface (2) ve ikinci devrede Mustafa Yaşinses attı. Mustafa Yaşinses, Boniface'in attığı gollerde de asistleri yapan futbolcuydu. Düzkaya’nın tek golü Hasan Yanaroğlu'ndan geldi. Bu galibiyetle Çetinkaya, son 6 haftada aldığı puanlarla 14 puana yükseldi. Son beş maçında galibiyet alamayan Düzkaya 8 puanla son sırada kaldı.