Çetinkaya'ya bahar geldi

Çetinkaya'da Ceran Tunalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu takımın dünkü antrenmanını yerinde izleyerek, futbolcularla yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Ceran Tunalı'nın gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Dün Metehan tesislerinde gerçekleşen antrenmanımıza ben ve yönetim kurulundaki bütün arkadaslarim eksiksiz olarak katılarak futbolcularımızın ve teknik heyetimizin her zaman yaninda oldugumuzu ve onlara güvenimizin tam olduğunu belirttik. Antrenman sonrasında futbolcularımıza bir yemek vererek bugünden itibaren maaşlarını da ödemeye başlaycağımızı soyledik. Futbolcularla yapmış olduğumuz toplantıda futbolcularımızın bize Çetinkaya'da oynamanın bir ayrıcalık olduğunu ve gerekirse bizim bu cesareti gosterip devraldığımız bu görev sonrasında her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirtmeleri bize, ne kadar karakterli futbolculara sahip olduğumuzu birkez daha gördük. Bütün futbolcularımıza ve teknik heyetimize tek tek teşekkür ederim. Yola devam çünkü başka Çetinkaya yoktur."