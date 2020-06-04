banner411
banner69
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
33 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
244 0
 
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
254 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
143 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
53 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
34 0
36 0
banner460

Çetinkaya'ya bahar geldi

banner27

Çetinkaya'ya bahar geldi

Çetinkaya'da Ceran Tunalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu takımın dünkü antrenmanını yerinde izleyerek, futbolcularla yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Ceran Tunalı'nın gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Dün Metehan tesislerinde gerçekleşen antrenmanımıza ben ve yönetim kurulundaki bütün arkadaslarim eksiksiz olarak katılarak futbolcularımızın ve teknik heyetimizin her zaman yaninda oldugumuzu ve onlara güvenimizin tam olduğunu belirttik. Antrenman sonrasında futbolcularımıza bir yemek vererek bugünden itibaren maaşlarını da ödemeye başlaycağımızı soyledik. Futbolcularla yapmış olduğumuz toplantıda futbolcularımızın bize Çetinkaya'da oynamanın bir ayrıcalık olduğunu ve gerekirse bizim bu cesareti gosterip devraldığımız bu görev sonrasında her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirtmeleri bize, ne kadar karakterli futbolculara sahip olduğumuzu birkez daha gördük. Bütün futbolcularımıza ve teknik heyetimize tek tek teşekkür ederim. Yola devam çünkü başka Çetinkaya yoktur."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.