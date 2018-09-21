Çetinkaya üçlük attı

Çetinkaya konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu, az pozisyonlu maçta Ali Lamin'in golüyle 1-0 mağlup etti. Tek golle 3 puanı almasını bilen Çetinkaya, ikinci devre tempoyu daha da düşürmesine rağmen Baf Ülkü Yurdu pozisyon üretmekte zorlandı

Yer: Atatürk Stadyumu Hakemler: Serhan Şimşek, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu, Mustafa Öztugay Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu, Serkan Önet, Abbas Osum(Dk.75 Serhan Aydınel), Batuhan Çalban, Ömer Gül, Behiç Kum, Çağdaş Arslan(Dk.60 Ümitcan Babahan), Ugo Nwachukwa, Ali Lamin Dang(Dk.66 Mete Sağır), Faye Babtiste Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Chukwudi Joseph, Lawal Murtadah, Hüseyin Hürben, Ahmet Hatay, Tahsin Denizsever, Hasan Sedatgil(Dk.65 İbrahim Hatay), Berk Şen(Mustafa Yorulmaz), Azat Tip, Erdinç Börekçi(Dk.85 Doğan Ertürk), Solomonson Gol: Dk.24 Ali Lamin(ÇTSK) K-Pet Süper Lig’in 1. haftasında Çetinkaya konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Çetinkaya, ilk tehlikeli atağında, yabancı futbolcularının organizasyonunda tek golünü buldu. İlk devre rakibine göre daha etkili olan Çetinkaya'da Faye'nin başlattığı atakta Ugo'nun ortasında Ali Lamin'in attığı golle takımının maçı kazanmasını sağladı. Çetinkaya ikinci devre temposunu düşürmesine rağmen, kalecisi Cenk maç boyunca terlemedi. Maçta Baf Ülkü Yurdu etkili atak geliştiremedi. Konuk ekibin son dakikalardaki baskı kurma çalışması da işe yaramadı. 24.Dk: ÇTSK öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ugo’nun ceza sahasına etkili ortasında topla buluşan Ali Lamin altı pastadan düzgün bir vuruşla kaleci Erdoğan’ı mağlup etti. 40.Dk: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta dar açıdan Azat direk kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak yan kale direğinden dışarı gitti. 68.Dk: Ahmet Hatay’ın kullandığı serbest vuruşta yakın mesafeden Joseph’in kafa vuruşu yandan auta gitti. Dk 88 Faye'nin sağdan al da dercesine ortaya çevirdiği topa Mete düzgün vuraayarak pozisyonu harcadı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya 1-0’lık skorla sezona 3 puanla başladı. Foto: Necati Külahlılar