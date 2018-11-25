Çetinkaya üç puanı, üç golle kaptı

Sekizinci sıradaki Çetinkaya ve lig sonuncusu Gençler Birliği arasındaki karşılaşmayı Çetinkaya, ilk yarıda Ngochukwn, Hakan ve ikinci yarıda Faye'nin ayağından bulduğu gollerle kazanıp üç puanı kaptı. İskele ekibi 1 haftayı daha galibiyetsiz tamamladı

STAD:Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER:Serkan Durmaz,Recep Yamuk,Özal Çağlayan,Osman Özpaşa

ÇETİNKAYA:Cenk,Hakan(Ümitcan),Serkan,Batuhan,Ömer,Behiç(Ali Camin), Ngochukwn, Faye,Mete(Doğukan),Çağdaş,Tunç

GENÇLERBİRLİĞİ:Ali,Ahmet(Kadir),Barış(Hasan Celil), Sinan, Hasan, Martins, Elvıs, Mustafa, Cenker,İbrahim,Kevın(Tacettin).

Goller:(26.dakika Ngochukwn,37.dakika Hakan,88.dakaka Faye)

Hakan Ahmet SAÇAR

K.Pet Süper Lig'in 10. haftasındaki Çetinkaya - Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk devresinde topa daha çok sahip olan ve daha iyi top çeviren Çetinkaya, Ngochukvn ve Hakan'nın golleriyle devreyi 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ise daha istekli ve topla daha çok oynayan Gençler Birliği pozisyon üretmekte zorlanması nedeniyle gol atmaya muaffak olamadı. Maçın 88. dakikasında ise Çetinkaya, Faye ile bir gol daha bulunca maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Maça Gençler Birliği'nin vuruşu ile başlandı.

5. Dakikada Çetinkaya' nın kullandığı serbest vuruşu Gençler Birliği kalecisi güçlükle kornere çeldi.

20.Dakikada Gençler Birliği futbolcusu İbrahim'in kullandığı serbest vuruş kaleci Cenk'te kaldı.

26.Dakikada sağdan gelişen Çetinkaya atağında ,Hakan' nın yapmış olduğu ortaya, düzgün bir kafa vuruşu yapan Ngochukvn takımını 1-0 öne geçirdi.

33.Dakikada gelşen Gençlerbirliği atağında, Kevin'nin çekmiş olduğu şut az farkla üstten dışarı gitti.

37.Dakikada Hakan'nın ceza alanı dışarısından çekmiş olduğu sert şut ikinci Çetinkaya golü olarak kayıtlara geçti.

43.Dakikada gelişen Çetinkaya atağında, Çağdaşın çekmiş olduğu şutu,kaleci Ali topu kornere tokatladı.

Maçın İlk yarısında başka gol olmayınca devre Çetinkaya'nın 2-0 üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarı Çetinkaya'nın vuruşu ile başladı.Bu devrede ise ilk yarının aksine daha istekli olan taraf deplasman takımı Gençler Birliği oldu.

52.Dakikada Çetinkaya'dab Ömer,rakibine yapmış olduğu sert hareket neticesinde hakem Serkan durmaz tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

65.Dakikada Gençler Birliğin'den Elvis de ayni nedenle hakemden sarı kart gördü.

77.Dakikada gelişen Gençler Birliği atağında, top ile ceza alanı içerisinde buluşan Martıns'in çekmiş olduğu şut kaleci Cenk'te kaldı.

85.Dakikada geliştirilen atakta Gençler Birliği futbolcusu Barış'ın çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gitti.

88.Dakikada sağdan gelişen Çetinkaya atağında, Ümitcan'nın ortasında topa düzgün vuran Faye, topu filelerle buluşturdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

90.Dakikada rakibine faul yapan Çetinkaya futbolcusu Serkan hakemden sarı kart gördü,

Maçta başka gol olmayınca Çetinkaya'nın 3-0 üstünlüğünde sona erdi.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)