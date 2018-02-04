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Çetinkaya takibini sürdürüyor

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GAÜ-Çetinkaya, Yeniboğaziçi karşısında zorlanmasına rağmen galip gelerek, lider Yenicami'yi takibini sürdürdü. Yeniboğaziçi ise iyi mücadele etmesine rağmen ikinci devredeki ikinci mağlubiyetini alıp, düşme hattında kaldı

Çetinkaya takibini sürdürüyor
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Hüseyin Özaşık, Sabriye Atikoğlu

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Serkan, Abbas, Hüseyin(DK 76 Tunç), Ümitcan, Erdinç, Serhan, Eko, Sercan, Solomon(DK 90 Mammaer), Esin(DK 63 İbrahim Çıdamlı).

YENİ BOĞAZİÇİ: Remzi, Talat(DK 59 Haşim), İsmail, Keita, Burçin(DK 74 Hüseyin Genel), Hasan, Kemal(DK 83 Eli Amir), Ahmet, Tanko, Mehmet, Armond.

KIRMIZI KART: DK 89 Sercan(GAÜ Çetinkaya). DK 90 Keıta(Yeni Boğaziçi).

GOLLER: DK 16 Eko, DK 67 İbrahim Çıdamlı(GAÜ Çetinkaya). DK 79 pen Armond(Yeni Boğaziçi).

K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde GAÜ-Çetinkaya ile Yeniboğaziçi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 ev sahibi GAÜ-Çetinkaya'nın üstünlüğünde sona erdi.

GAÜ-Çetinkaya'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada yıldızı Eko ve 66. dakikada uzun zamandan sonra sahalara dönen İbrahim Çıdamlı kaydetti. Yeniboğaziçi'nin golünü ise 78. dakikada penaltıdan Armond attı. Mücadelenin 90. dakikasında GAÜ-Çetinkaya'dan Sercan, 90+3. dakikada ise Yeniboğaziçi'nden Keita kırmızı kart gördü.

6.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Yeni Boğaziçi ceza alanı içerisinde Barin Eko’nun sert vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

7.DK: Yeni Boğaziçi’nin yabancı futbolcusu Tanko ile başlattığı atakta bu oyuncunun ceza alanı içerisinde vuruşu direğin yanından auta gitti.

9.DK: Kalabalık adamla gelişen Yeni Boğaziçi atağında ceza alanı dışından Armond’un vuruşu direğin yanından auta gitti.

13.DK: GAÜ Çetinkaya kontra atağında Serhan’ın ara pası ile ceza alanına giren Barın Eko’nun vuruşu yandan az farkla auta gitti.

16.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında savunma arkasına atılan topta Solomon’un pasında Barın Eko takımını öne geçiren isim oldu.1-0

27.DK: Konuk takım Yeni Boğaziçi atağında GAÜ Çetinkaya savunmasının arkasına atılan topta Cenk zamanında kalesini terk ederek tehlikeyi önleyen isim oldu.

42.DK: GAÜ Çetinkaya atağında Erdinç’in güzel pasında Esin’in ceza alanı içerisinde vuruşu üst direğe takıldı.

45.DK: Gelişen Yeni Boğaziçi atağında Ahmet’in vuruşunu Cenk son anda kornere çeldi.

53.DK: Gelişen ev sahibi takım atağında Solomon’un ara pası ile topla buluşan Serhan’ın pozisyonunu savunma son anda önledi.

55.DK: Sercan-Barın Eko verkaçında Sercan’ın vuruşunu savunma önlerken boş pozisyonda Solomon’un kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

57.DK: Yeni Boğaziçi takımının kullandığı serbest atışta Keıta’nın kafa vuruşunu Cenk önledi.

67.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde İbrahim Çıdamlı kafa vuruşu sonrası farkı ikiye çıkardı.2-0

68.DK: Yeni Boğaziçi takımının kazandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına kesilen topta Mehmet Çağkan’ın topun gelişine yaptığı sert vuruş direği yalayarak dışarı gitti.

79.DK: Gelişen Yeni Boğaziçi atağında İsmail Tırlık savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Armond farkı bire indirdi.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince GAÜ Çetinkaya aldığı galibiyet sonrası haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Bu galibiyetle GAÜ-Çetinkaya puanını 34'e yükseltirken ikinci sıradaki yerini korudu. Yeniboğaziçi 15 puanda kaldı.

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