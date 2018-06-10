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Çetinkaya sponsor arayışında

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Çetinkaya sponsor arayışında
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K-PET Süper Lig kulübü Çetinkaya'da, Asım Vehbi'nin başkanlıktan ayrılma kararı almasından sonra başkan arayışları sürüyor.

Mehmet Tatar'dan sonra Çetinkaya'da, Kebir direktörü Hasan Hıdıroğlu'nun ismi de kulüp başkanlığı için geçmeye başladı.

Salı akşamı Asım Vehbi başkanlığında son kez yemekli bir toplantı düzenleyecek olan Çetinkaya yönetimi, kulübe sponsor bulma çalışmalarını da sürdürüyor. Bu arada sponsorluktan çekilen GAÜ'nün ise kulübe daha düşük bütçelerde katkı koyma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

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