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Çetinkaya sahaya iniyor

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Çetinkaya, teknik direktör Derviş Kolcu nezaretinde Metehan Kemal Küçük Stadyumunda yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak

Çetinkaya sahaya iniyor
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Dr Bülent Dizdarlı yönetiminde güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Çetinkaya, teknik direktör Derviş Kolcu liderliğindeki teknik ekibi nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Çetinkaya genel sekreteri ve basın sorumlusu Ceran Tunalı’nın, Çetinkaya’nın sezon açılışı ile ilgili açıklaması şöyle:

“Çetinkaya kulübümüz 2019-2020 futbol sezonu için çalışmalarına bugün Metehan Kemal Küçük Stadyumunda başlayacak.

Yeni sezon öncesinde hedeflediğimiz başarıyı yakalamak için çok çalışmamız gerektiği bilinciyle hareket etmekteyiz. Geleceğe yatırım yaparak gençlerimizi spora kazandırmak hedefindeyiz. Çetinkayanın hedefleri hiçbir zaman bitmeyecektir.

Altyapımızda yüzlerce çocuk spor yapmaktadır. A takım için hocalarımızın verdiği programlar doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Çetinkaya’ya gönül veren taraftarlarımızı ve eski futbolcularımız ile sporcuların ailelerini açılış şölenimize beklemekteyiz. Bugün yapılacak olan açılışımız ile ilgili olarak değerli basın mensuplarını da aramızda görmek isteriz.

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