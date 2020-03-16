Çetinkaya sahaları bakıma aldı

Korona virüs tehlikesi nedeniyle futbol maçlarına ve antrenmanlara ara verilmesi ole birlikte, kulüpler saha zeminlerini bakıma aldılar. Zeminlerdeki bozuklukları giderip, daha sağlıklı hale getirmeyi hedefleyen kulüplerden olan Çetinkaya da saha zeminlerimi bakıma aldı. Metehan'daki 2 antrenman sahasını bakıma alan tesisler sorumlusu Mehmet Doğu ara dönemi en iyi değerlendirip, zeminleri iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.