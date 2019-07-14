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Çetinkaya, Remzi’yi istiyor

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Çetinkaya, Remzi’yi istiyor
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Necati KÜLAHLILAR

Dr Bülent Dizdarlı başkanlığında güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Çetinkaya, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Çetinkaya yönetimi, teknik direktör Derviş Kolcu’nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, Türk Ocağı’nın başarılı golcüsü Remzi’yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Küçük Kaymaklı’dan transfer olduğu Türk Ocağı’na attığı gollerle büyük katkı koyan Remzi Betmezoğlu için Türk Ocağı’nın, Çetinkaya’dan istediği kaleci Zeki ile Erdinç’in takası da gündeme gelebilir.

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