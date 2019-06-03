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Çetinkaya, Remzi'yi istiyor

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Çetinkaya, Remzi'yi istiyor
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K-PET Süper Ligde başarılı bir sezonu geride bırakan Çetinkaya, yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti.

Başkanlıktan ayrılması beklenen Süleyman Yemen'nin yerine gelecek yeni başkan ve yeni yönetimin gerçekleştireceği transferler için teknik direktör Derviş Kolcu'nun istekleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.

Çetinkaya, hücum hattındaki yerli oyuncu eksikliğini gidermek için asker olmasına rağmen Türk Ocağı'nda Remzi Betmezoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen Remzi Betmezoğlu, bonservisli olarak Türk Ocağı'na transfer olmuştu.

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