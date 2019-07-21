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Çetinkaya, Ozan’ın peşinde

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Cenk’in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle kaleci arayışına giden Çetinkaya yönetimi, Doğan Türk Birliği’nin başarılı ve genç file bekçisi Ozan Mercan’ı kiralık olarak transfer ederek bu açığı kapatmak istiyor

Çetinkaya, Ozan’ın peşinde
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Başkent’in Süper Ligdeki temsilcilerinden Çetinkaya, Doğan Türk Birliği’nin başarılı ve genç file bekçisi Ozan Mercan’ı transfer etmek istiyor.

Cenk’in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle kaleci arayışına giden Çetinkaya yönetimi, Ozan Mercan’ı kiralık olarak transfer ederek bu açığı kapatmak istiyor. Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği yönetimleri arasında devam eden görüşmelerin ise olumlu gittiği öğrenildi.

21 yaş altı kuralından dolayı Doğan Türk Birliği’nde fazla forma bulma şansı olmayan Ozan Mercan da daha çok forma şansı bulacak bir takıma transfer olmak istiyor.

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