Çetinkaya maçları, 15 TL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Ligler’inde 8. hafta programını, maçların oynanacağı stadları ve bilet fiyatlarını açıkladı.

Bu arada Çetinkaya KTFF'ye resmi bir yaz yazarak devre sonuna kadar olan iç saha maçlarında bilet fiyatlarının 15 TL olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; resmi görevliler, federasyon görevlileri, basın ve 15 yaş altı çocuklardan ücret talep edilmeyeceği ancak geriye kalan herkesin giriş ücreti uygulamasına tabi tutulacağı belirtilmiştir. (Bu geriye kalan herkese kadınlar, futbolcular ve sporcu aileleri de dahildir.) K-Pet 1.Lig’de tüm karşılaşmalara giriş ücreti 20 TL olacak.

8. hafta stadları açıklandı

K-PET Süper Lig 8. hafta programı ve bilet fiyatları şöyle:

10 Kasım Cumartesi (Saat 14:30)

Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı, 30 TL

Çetinkaya – Binatlı, Atatürk Stadı, 15 TL

Cihangir – Esentepe, Cihangir Stadı, 30 TL

Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, 30 TL

11 Kasım Pazar(Saat 14:30)

K.Kaymaklı – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 30 TL

Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, Üner Berkalp Stadı, 20 TL

M. A. Yeşilova – Gönyeli, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, 20 TL

12 Kasım Pazartesi (Saat 18:00)

Doğan T. Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, 25 TL

K-PET 1. Lig’de 8. hafta programı şöyle:

10 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Yeniboğaziçi – Mormenekşe, Osman Ergün Mehmet Stadı

Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı

Mesarya – Karşıyaka, Dörtyol Stadı

11 Kasım Pazar, Saat 14:30

Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı

Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, Göçmenköy Stadı

Çanakkale – Maraş, Muharrem Döveç Stadı

Akova – Değirmenlik, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Bostancı Bağcıl, Emek Stadı