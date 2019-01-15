Çetinkaya ligden çekildi

Süleyman Yemen başkanlığındaki Çetinkaya yönetim kurulu, gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahasında, Baf Ülkü Yurdu - Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanan U-17 karşılaşmasının değerlendirmesini ve özelştirisini yapıp U-17 Ligi'nden çekilme kararı aldı. Çetinkaya 1-0 mağlup olduğu ilk maçın ardından, kendi sahasında oynayacağı yarı final rövanş maçına çıkmayacağı için BÜY U17 Takımı finale yükselme şansı yakaladı. Bu arada Çetinkaya yönetimi, bonservisi kendilerinde olan ve kiralık olarak BÜY'de oynayan Erdinç Börekçi'nin, Güzelyurt Polis Karakolu bahçesinde, kulüp başkanı ve yöneticilerine küfürler ettiğini iddia etti.

Basın açıklaması şöyle:

Yönetim kurulumuz tarafından 13 Ocak 2019 tarihli basın açıklamasında da belirtmiş olduğumuz gibi, bugün gerçekleştirmiş olduğumuz olağan yönetim kurulu toplantımızda 12 Ocak 2019 tarihinde Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahasında, Baf Ülkü Yurdu - Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanan U-17 karşılaşmasının değerlendirmesini ve özeleştirisini yapma fırsatı bulmuştur: Unutulmamalıdır ki, U-17 ligi katılımı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından kulüplere zorunlu kılınmamasına rağmen, Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak tüm yaş kategorisindeki oyuncularımızın kişisel gelişimlerini tamamlayabilmeleri ve ülkemize fayda sağlayabilecek bireyler haline gelebilmeleri adına Çetinkaya Türk Spor Kulübü bu ligi es geçmemiş ve tüm oyuncularımızın forma şansı bulması sağlanmıştır. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz U-17 takımının bu şekilde bir olaya karışması bizleri derinden üzmüştür. Alt yapı sorumlularımızın, Ulu Önder Atatürk’ün “ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünü esas alarak yola çıktığı bu süreçte yaşanan olayların Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün adına ve 89 yıllık onurlu tarihine yakışmadığına kanaat getirerek, U-17 takımımızı 1-0’lık skorla mağlup olduğumuz ilk maçın ardından, kendi sahamızda taraftarlarımız önünde oynayacağımız yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararı oy birliği ile alınmıştır. Sezon başından bu yana gerek alt yapı sorumlularımız, teknik heyetimiz ve oyuncularımızın göstermiş olduğu özveri ve harcamış olduğu emekleri ortadayken, bu kararı almamız bizler için de kolay olmamıştır. Lakin, adı efsane ile bütünleşen camiamızın bu tip olaylarla anılması tarafımızdan kabul edilemeyecek niteliktedir. Unutulmamalıdır ki “şampiyon olmakla efsane olunmaz.” Son olarak, ahlaktan da söz açılmışken; Güzelyurt Polis Karakolu bahçesinde, sporcu lisansı kulübümüzde olan ve 2018-2019 sezonunda Baf Ülkü Yurdu’nun kadrosunda kiralık olarak forma giyen A takım oyuncusu Erdinç BÖREKÇİ’nin kulübümüz başkanı ve yöneticilerine yönelik sarf etmiş olduğu aleni küfür içeren ve bir çok kişinin şahit olduğu sözlü saldırılarına ilişkin olarak, şu anda forma giydiği kulübünün göstereceği tavrı ve vereceği kararı da merakla bekliyoruz. U-17 liginde Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Yenicami Ağdelen Kulübü’ne şampiyonluğa giden bu yolda başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu