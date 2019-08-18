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Çetinkaya kombine biletleri satışa çıktı

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Çetinkaya kombine biletleri satışa çıktı
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Süper Lig ekibi Çetinkaya sezon öncesi ihtiyaç duyulan mali kaynak için yönetim olarak çalışmalara devam ediyor. Kulübü maddi kaynak yaratmak amaçıyla bu sezon için evinde oynayacağı maçların biletleri için kombine bilet satışına başlayan Çetinkaya’da başkan Bülent Dizdarlı kombine bilet satışı için Çetinkayalılara çağrı yaptı.

Bülent Dizdarlı’nın yaptığı çağrı şöyle:

Çetınkayacılar Ve Çetınkaya Sempatızanlarına Özel Duyuru
Çetinkaya'nın kombine biletleri çıktı. Lig ve kupa boyunca kendi sahamızda oynayacağımız en az15 maçın kombinesinin ederi 250 tl dır. Destekleriniz beklenir. Yönetım kurulu üyelerinden ve kulüp lokalinden temin edilebilir.”

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