Çetinkaya kart kurbanı

Çetinkaya’nın üç futbolcusu Sercan, Tunç ve Ümitcan cezaları nedeniyle Gençlik Gücü maçında forma giyemeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 26. Hafta maçlarında ceza alan futbolcuları ve cezalılarını açıkladı. Çetinkaya’nın 3 futbolcusu, cezaları nedeniyle Gençlik Gücü maçında forma giyemeyecekler.

Tunç ve Ümitcan, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Sercan Demirman da kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza aldı.

Kırmızı kart cezası alan futbolcular

Sercan Demirman, Çetinkaya 1 maç

Ferhat Oğlak, GG, 3 maç

Arif Uysal, MTG, 1 maç

Adil Uçar, MTG, 1 maç

İsmail Demir, Lapta, 3 maç

Mustafa Köleli, Maraş, 3 maç

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular