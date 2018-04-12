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Çetinkaya kart kurbanı

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Çetinkaya’nın üç futbolcusu Sercan, Tunç ve Ümitcan cezaları nedeniyle Gençlik Gücü maçında forma giyemeyecek

Çetinkaya kart kurbanı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 26. Hafta maçlarında ceza alan futbolcuları ve cezalılarını açıkladı. Çetinkaya’nın 3 futbolcusu, cezaları nedeniyle Gençlik Gücü maçında forma giyemeyecekler.

Tunç ve Ümitcan, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Sercan Demirman da kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza aldı.

Kırmızı kart cezası alan futbolcular

Sercan Demirman, Çetinkaya 1 maç

Ferhat Oğlak, GG, 3 maç

Arif Uysal, MTG, 1 maç

Adil Uçar, MTG, 1 maç

İsmail Demir, Lapta, 3 maç

Mustafa Köleli, Maraş, 3 maç

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular

KORAY AHMED

GENÇLİK GÜCÜ TSK

ÜMİTCAN BABAHAN

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

ÖZNER ZAİFOĞLU

DEĞİRMENLİK SK

OSMAN ÇOBANOĞLU

AKOVA VUDA T.Ç.B.

AHMET COŞKUN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

ERSEN ESMERARSLAN

DOĞANCI SK

HALİL TURAN

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MEHMET ÇİL

KAYA MEHMETÇİK TÇB

EMİR DOLU

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

TUNÇ ÖZGÜRGÜN

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

HASAN SEDATGİL

BAF ÜLKÜ YURDU

SALİH KEMANECİLER

ÇANAKKALE TSK

YUNUS  ILGAZ

LEFKE TSK

EGE NURTUNÇ

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

MUSTAFA YEMŞEN

OZANKÖY SK

EMRE DEMİRKAYA

LEFKE TSK

MEHMET KURT

BİNATLI YSK

SAADETTİN ÖZİNANÇLI

YENİCAMİ AK

HAKAN BARDAKÇIOĞLU

AYDINKÖY MSK

ŞEFKİ BAYOĞLU

KARAOĞLANOĞLU SB

DAVUT YEMCİOĞLU

YILMAZKÖY SK

RAMADAN DENİZ

SERDARLI GB

TAHİR SOUKOLUK

KARŞIYAKA
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