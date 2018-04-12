Çetinkaya kart kurbanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 26. Hafta maçlarında ceza alan futbolcuları ve cezalılarını açıkladı. Çetinkaya’nın 3 futbolcusu, cezaları nedeniyle Gençlik Gücü maçında forma giyemeyecekler.
Tunç ve Ümitcan, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Sercan Demirman da kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza aldı.
Kırmızı kart cezası alan futbolcular
Sercan Demirman, Çetinkaya 1 maç
Ferhat Oğlak, GG, 3 maç
Arif Uysal, MTG, 1 maç
Adil Uçar, MTG, 1 maç
İsmail Demir, Lapta, 3 maç
Mustafa Köleli, Maraş, 3 maç
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Futbolcular
|
KORAY AHMED
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
ÜMİTCAN BABAHAN
|
GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|
ÖZNER ZAİFOĞLU
|
DEĞİRMENLİK SK
|
OSMAN ÇOBANOĞLU
|
AKOVA VUDA T.Ç.B.
|
AHMET COŞKUN
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
ERSEN ESMERARSLAN
|
DOĞANCI SK
|
HALİL TURAN
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
MEHMET ÇİL
|
KAYA MEHMETÇİK TÇB
|
EMİR DOLU
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
TUNÇ ÖZGÜRGÜN
|
GAÜ ÇETİNKAYA TSK
|
HASAN SEDATGİL
|
BAF ÜLKÜ YURDU
|
SALİH KEMANECİLER
|
ÇANAKKALE TSK
|
YUNUS ILGAZ
|
LEFKE TSK
|
EGE NURTUNÇ
|
YENİ BOĞAZİÇİ DSK
|
MUSTAFA YEMŞEN
|
OZANKÖY SK
|
EMRE DEMİRKAYA
|
LEFKE TSK
|
MEHMET KURT
|
BİNATLI YSK
|
SAADETTİN ÖZİNANÇLI
|
YENİCAMİ AK
|
HAKAN BARDAKÇIOĞLU
|
AYDINKÖY MSK
|
ŞEFKİ BAYOĞLU
|
KARAOĞLANOĞLU SB
|
DAVUT YEMCİOĞLU
|
YILMAZKÖY SK
|
RAMADAN DENİZ
|
SERDARLI GB
|
TAHİR SOUKOLUK
|
KARŞIYAKA